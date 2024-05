Na dit moment besloot Ruud van Nistelrooij om te stoppen als voetballer

Ruud van Nistelrooij weet nog precies op welk moment hij besloot om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Dat vertelt de 47-jarige oud-spits te gast in de Cor Potcast. Van Nistelrooij bleek fysiek niet langer in staat om zijn kenmerkende loopactie te verzilveren en wist na een harde tackle direct dat het beter was om te stoppen. “Toen zat ik daar in de hitte en heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Ruud, het is klaar.’”

Van Nistelrooij speelde zijn laatste seizoen als profvoetballer in dienst van Málaga. De zeventigvoudig international van het Nederlands elftal werd geconfronteerd met zijn leeftijd in het thuisduel met FC Barcelona. “Als de bal aan de zijkant was, dan zette ik vaak een loopactie in waarmee ik tussen de centrale verdedigers doorsneed”, begint Van Nistelrooij in de podcast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Javier Mascherano en Éric Abidal speelden in de desbetreffende wedstrijd in het centrum van de defensie van Barcelona. “Die waren niet langzaam, maar ik wist dat wanneer ik dat zou doen en zij nog moesten draaien, dat het dan binnen was”, vervolgt de momenteel clubloze trainer. “Dus ik neem de bal mee en tik hem naar de zijkant. Opeens word ik getackeld, jongen”, lacht hij.

“Ik kon niet eens meer op doel schieten, ik had nog niet eens uitgehaald. Mijn been moest nog naar achter om te schieten. Toen zat ik daar in de hitte en heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Ruud, het is klaar.’ Ik wist het al. Ik dacht: dit kan niet meer.” Van Nistelrooij zette na het seizoen 2011/12 inderdaad een punt achter zijn carrière, maar had zichzelf nog wel ‘een joker’ gegeven.

“Ik had namelijk besloten om het moment terug te kijken. Als het er net zo lelijk uit zou zien als het voelde, dan was het duidelijk voor me. Dus ik ging met mijn kopje koffie naar de video-analist, en ik liep met die koffie meteen weer weg”, lacht Van Nistelrooij. “Het zag er eng uit, jongen. Het leek wel slow-motion.”

De oud-spits vertelt dat hij met zijn koffie direct is doorgelopen naar Manuel Pellegrini, die destijds met de scepter zwaaide bij Málaga. “Ik heb gezegd dat ik zou stoppen in mei. Honderd procent zeker. Het kon niet duidelijker.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties