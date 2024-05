‘FC Barcelona kiest een verrassende naam als opvolger van Xavi’

FC Barcelona is vastberaden om Hansi Flick te benoemen als hoofdtrainer, zo verzekert Mundo Deportivo vrijdag. Xavi staat nog steeds aan het roer bij de Catalanen, maar dat lijkt niet lang meer te duren. Flick zit zonder werkgever na zijn vertrek als bondscoach van Duitsland vorig jaar september.

De verwachting is dat Flick maandag al officieel wordt gepresenteerd door Barcelona. Voorzitter Joan Laporta en sportief directeur Deco willen snel zaken doen met de 59-jarige Duitser, die volgens de Duitse tak van Sky Sports reeds tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de nummer twee in LaLiga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Mundo Deportivo wil Barcelona Flick voor één seizoen laten tekenen, met de optie op nog een seizoen bij de Spaanse grootmacht. Een eventuele verlenging van de verbintenis hangt wel af van de resultaten die onder Flick worden geboekt. Deco was overtuigd van het binnenhalen van de Duitse trainer na een 'topontmoeting' in Londen deze woensdag.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Laporta en Deco maandag het gesprek aangaan met Xavi en de rest van de technische staf van Barcelona. De huidige hoofdcoach hoort dan waarschijnlijk dat hij moet plaatsmaken voor Flick. Normaal gesproken zit Xavi zondag tegen Sevilla voor het laatst op de bank bij de Catalanen.

Xavi

Ruim een maand geleden werd bekend dat Xavi van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven. De situatie blijkt nu dus toch weer anders te zijn, daar Barcelona vol inzet op de komst van Flick.

Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Xavi zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een recente persconferentie. Barcelona zal een afkoopsom moeten betalen, omdat de oud-middenvelder een doorlopend contract heeft tot medio 2025.

Flick

Flick was jarenlang als assistent-trainer verbonden aan de Duitse nationale ploeg. Zijn grootse succes kwam in 2014, toen de wereldtitel werd veroverd. De beoogde nieuwe trainer van Barcelona won met Bayern München in 2020 de Champions League.

Als bondscoach van Duitsland slaagde Flick er niet in om op het WK van 2022 in Qatar de poulefase te overleven. In september vorig jaar volgde ontslag na een 1-4 oefennederlaag tegen Japan. Duitsland begint met Julian Nagelsmann als bondscoach aan het EK in eigen land.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Is Hansi Flick een juiste keuze voor FC Barcelona? Ja Nee Stem Is Hansi Flick een juiste keuze voor FC Barcelona? Ja 44% Nee 56% Totaal aantal stemmen: 207 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties