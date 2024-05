RKC-keeper Etienne Vaessen mag zich mogelijk opmaken voor debuut bij Suriname

Etienne Vaessen is door bondscoach Stanley Menzo geselecteerd voor de definitieve selectie van Suriname. De 28-jarige keeper van RKC Waalwijk gaat met Warner Hahn concurreren voor een plekje onder de lat. Suriname speelt begin juni tegen Saint Vincent en de Grenadines en Anguilla in de WK-kwalificatiereeks. Mogelijk mag Vaessen zich dus opmaken voor zijn debuut in het nationale elftal.

Begin april legde de doelman van RKC in gesprek met het Algemeen Dagblad uit hoe hij opgenomen kon worden door Suriname. “Mijn opa is geboren in Paramaribo, mijn vader is half Surinaams. Ik dus een kwart, dat is het minimale wat nodig is, wil je voor Suriname uit kunnen komen.”

“Ik heb hier een paar jaar geleden al eens over nagedacht, maar mijn toenmalige zaakwaarnemer zei dat het veel gedoe was met het uitzoeken van de stamboom.” Vaessen besloot het daardoor even te laten. “Maar nu kwamen Henk Fraser en Iwan Redan (beiden van Surinaamse afkomst, red.) naar me toe met de vraag of ik ervoor open zou staan. Menzo belde me op en hij wilde me er direct in juni al bij hebben.”

“Mijn vaders achternaam is Burnet, mijn moeder heet Vaessen. Mijn vader werkte in het buitenland en heeft mij destijds niet erkend”, besloot de sluitpost. “Mijn moeder vond het in Nederland ook beter voor mij om Vaessen te heten, zo werkte dat toen. Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb wel halfbroers die Burnet met hun achternaam heten.”

Vaessen heeft een interlandcarrière bij het Nederlands elftal inmiddels opgegeven. “Ik ben niet in beeld bij Oranje en zelfs al zou dat gebeuren, zou ik misschien derde of vierde keeper zijn. In Suriname kan ik eerste doelman worden.” Hahn is de grootste concurrent van Vaessen voor een plekje onder de lat.

De doelman, die tegenwoordig uitkomt voor Kyoto Sanga uit Japan en in Nederland een verleden heeft bij onder meer Feyenoord, kwam al vijftien keer uit voor Suriname.

