Ajax lijkt CL te kunnen vergeten: Twente draait achterstand pijlsnel om

Zondag, 28 mei 2023 om 15:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:51

Ajax lijkt definitief te zijn afgehaakt in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. FC Twente kwam in huis nog op achterstand, maar draaide die na rust in zes minuten om naar een 2-1 voorsprong. Alleen bij een overwinning maakt Ajax nog kans op de tweede plek. Edson Alvarez, die waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd namens de Amsterdammers speelt, ging gruwelijk in fout bij de 1-1.

Voor Ajax is de opdracht duidelijk. Alleen bij winst op Twente en een gunstig resultaat in Alkmaar was de tweede plek en kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League mogelijk. Trainer John Heitinga begon aan zijn missie met precies dezelfde elf namen als vorige week tegen FC Utrecht (3-1 winst). Steven Berghuis keerde terug van een blessure, maar begon op de bank.

De spelmaker zag vanuit de dug-out hoe zijn ploeg het lastig had in de openingsfase. Twente zette hoog druk en de Amsterdammers wisten zich daar geen raad mee. Ajax maakte fout na fout en haalde na zeventien minuten opgelucht adem toen voormalig Ajacied Vaclav Cerny de lat trof namens de Enschedeërs. Dat Dusan Tadic een kwartier later de openingstreffer maakte, was dan ook totaal onverdiend te noemen.

Brian Brobbey hield de bal goed vast na bij een pass van Kenneth Taylor en bediende Tadic op maat. De aanvoerder van Ajax bleef koelbloedig en zette zijn oude club op achterstand: 0-1. Daarop greep de ploeg van John Heitinga de controle, maar direct na rust ging het mis. Edson Álvarez liet zich kinderlijk van de bal zetten en zag Joshua Brenet voorzetten richting Manfred Ugalde. De spits van Twente plantte zijn voorhoofd tegen het leer en bracht de stand weer in evenwicht: 1-1. Vijf minuten later werd het nog erger voor de elf van Heitinga. Julio Pleguezelo sprong hoger dan iedereen bij een vrije trap van Cerny en verschalkte Gerónimo Rulli met een kopbal: 2-1.

