Ajax legt miljoenen neer en maakt komst van Eintracht-doelman Ramaj bekend

Donderdag, 3 augustus 2023 om 14:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:21

Ajax heeft met Eintracht Frankfurt overeenstemming bereikt over de transfer van Diant Ramaj, zo melden de Amsterdammers via de eigen clubkanalen. De 21-jarige Duitse doelman met Kosovaarse roots heeft een contract getekend tot en met 30 juni 2028. Ajax maakt geen melding over een transfersom, maar naar verluidt betaalt de club maximaal tien miljoen euro voor Ramaj.

Ramaj moet bij Ajax in de rol van tweede doelman de concurrentiestrijd aangaan met Gerónimo Rulli. De Argentijn is voorlopig de nummer één onder de lat. De Amsterdammers waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Sparta-doelman Nick Olij, maar de komst van de Haarlemmer bleek moeilijker haalbaar. Bovendien worden de kwaliteiten van Ramaj hoger ingeschat.

New goalie in town: Diant Ramaj ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 3, 2023

Ramaj stond in Frankfurt nog tot medio 2027 onder contract, waardoor Ajax met een transfersom over de brug moest komen. Volgens Fabrizio Romano betaalt Ajax acht miljoen aan die Adler. Het Duitse sportmagazine Kicker meldt dat dit bedrag middels bonussen kan oplopen tot tien miljoen euro.

Ramaj doorliep meerdere jeugdteams van de Duitse nationale ploeg, maar zijn laatste jeugdinterland dateert van november 2021. Destijds stond hij onder de lat tegen Portugal Onder 20 (1-1). Bij Ajax lijkt Ramaj in ieder geval geen rekening te hoeven houden met Jay Gorter. Eerder werd duidelijk dat hij Amsterdam bij de komst van een nieuwe doelman mag verlaten.