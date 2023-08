Ajax krijgt harde afwijzing: ‘Speler is niet te koop, we werken niet mee’

Ajax is er niet in geslaagd om Hiroki Ito over te nemen van VfB Stuttgart, zo bevestigt laatstgenoemde club aan BILD. De Amsterdammers brachten volgens Voetbal International een bod van twaalf miljoen euro uit op de 24-jarige Japanse verdediger, maar Stuttgart is daar totaal niet van onder de indruk. "Hiroki is niet te koop", zegt sportief directeur Fabian Wohlgemuth.

Stuttgart rekent volledig op een nieuw seizoen met Ito. "Hiroki maakt integraal onderdeel uit van onze sportieve plannen", aldus Wohlgemuth. De Duitse club weigert om met Ajax in onderhandeling te treden. "We hebben op dit moment geen enkele reden om Hiroki te verkopen." Sven Mislintat, directeur voetbalzaken bij Ajax, zou met ergernis hebben gereageerd op het standpunt van Stuttgart.

BILD weet dat ook een nieuw bod van Ajax de houding van Stuttgart niet zal veranderen. Die Schwaben sloten deze week een lucratieve sponsordeal met onder meer een online casino, waardoor de noodzaak om geld binnen te halen via de verkoop van spelers is weggevallen. Stuttgart werkt ook samen met de grote automerken Porsche en Mercedes, een alliantie die de club in totaal bijna 100 miljoen euro opbrengt.

Ito is geen onbekende van Mislintat. De tienvoudig Japans international werd zelf door de directeur voetbalzaken op huurbasis naar Stuttgart gehaald in de zomer van 2021. Een jaar later namen de Zuid-Duitsers hem voor 400.000 euro definitief over van Jubilo Iwata. Afgelopen seizoen was Ito een onbetwiste basisspeler bij Stuttgart en kwam hij tot 37 officiële wedstrijden.

Ajax is al doorgeschakeld

In plaats van Ito gaat Ajax een veel goedkopere verdediger aantrekken: Ajax heeft Jakov Medic op een haar na binnen, zo meldde De Telegraaf vrijdagochtend. De centrumverdediger ligt nog tot medio 2024 vast bij St. Pauli, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. De Amsterdammers betalen naar verluidt twee miljoen euro voor de Kroaat. Ajax is daarnaast nog altijd optimistisch over de komst van de Kroatische centrumverdediger Josip Sutalo. Dinamo Zagreb vraagt 25 tot 30 miljoen euro.