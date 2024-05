Bosz reageert op omstreden Ibiza-trip PSV: ‘Dat heb ik de jongens laten zien’

Peter Bosz heeft vrijdagmiddag op de persconferentie tekst en uitleg gegeven over de trip naar Ibiza van de spelers en staf van PSV deze week. De zestigjarige trainer legt uit dat er geen andere mogelijkheid was omdat een deel van de spelers na dit weekend naar verschillende landen vertrekt.

PSV pakte twee weken geleden de landstitel door in eigen huis met 4-2 af te rekenen met Sparta Rotterdam. Een dag later stond de huldiging in het stadion en de stad op het programma. Na het uitduel met Fortuna Sittard (1-1) van vorig weekend vertrok de staf en selectie deze week naar Ibiza om het seizoen samen af te sluiten.

Dat zorgde hier en daar voor kritiek, omdat de Eindhovenaren zondag tegen RKC Waalwijk spelen. De ploeg van trainer Henk Fraser strijdt nog om handhaving in de Eredivisie. Mike Verweij vond het ‘knettergek’ dat PSV deze week naar Ibiza ging. Dat liet de journalist maandag weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"We zullen half Eindhoven wel weer over ons heen krijgen, maar zo'n trip naar Ibiza terwijl het seizoen niet afgelopen is... Ik vind dat eigenlijk gewoon knettergek. Het gebeurt vaker, en PSV zal vast wel winnen, want PSV heeft heel veel kwaliteit. Ik mag hopen dat Bosz zijn spelers gigantisch weet te motiveren voor die wedstrijd, want anders is het gewoon competitievervalsing", aldus Verweij.

"Ik vind echt dat je dit niet kunt maken naar Excelsior toe. Je weet dat als een ploeg naar Ibiza gaat... En we hebben ook de spelers van PSV gezien tijdens de huldiging in Eindhoven... Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen." Bosz geeft vrijdagmiddag tekst en uitleg over de trip.

Reactie Bosz

“Er was geen andere mogelijkheid om dit met elkaar te vieren”, citeert Rik Elfrink namens hetde trainer van PSV. “De spelers gaan na deze week straks naar verschillende landen. Vandaar dat het zo valt.” Bosz snapt dat de trip hier en daar voor gefronste wenkbrauwen zorgt.

“Ik kan me voorstellen dat andere clubs verbaasd zijn over deze trip naar Ibiza. Maar er was geen andere mogelijkheid. En er is echt niet alleen bier gedronken, hoor. Ik heb de spelers de ranglijst laten zien en ze duidelijk gemaakt welke druk er nog bij andere clubs is. Ik heb ze gewezen op hun verantwoordelijkheid”, laat Bosz optekenen door Marco Timmer van Voetbal International.

