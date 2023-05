Ajax-fans laten hun ongenoegen blijken en fluiten Edwin van der Sar uit

Zondag, 21 mei 2023 om 15:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

Een fluitconcert voor algemeen directeur Edwin van der Sar voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van Ajax van dit seizoen tegen FC Utrecht. Een deel van de Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA keerde zich tegen de voormalig doelman toen hij kort voor de aftrap op het veld verscheen om afscheid te nemen van assistent-trainer Michael Reiziger en doelman Maarten Stekelenburg. Van der Sar ging onverstoorbaar verder en reikte beeldjes uit aan het vertrekkende duo.

De aanhang van Ajax is uitermate ontevreden over het afgelopen seizoen en wijst in dat kader met de beschuldigende vinger naar Van der Sar. Er is onder meer onvrede over het werk van de inmiddels vertrokken technisch manager Gerry Hamstra en diens assistent Klaas-Jan Huntelaar over het transferbeleid van vorig jaar zomer. Inmiddels is Sven Mislintat aangesteld als nieuwe directeur voetbalzaken, al neemt dat de woede in Amsterdam voorlopig niet weg. Daarnaast is er de issue van het in de ogen van veel fans veel te laat ontslagen Alfred Schreuder, die in januari werd weggestuurd na een serie slechte resultaten. John Heitinga nam het stokje over, al is nog niet bekend of hij mag aanblijven als hoofdcoach.

Van der Sar zei in het verleden dat hij niet meer bij Ajax werkzaam is op het moment dat de club afzakt naar de Conference League. De ploeg van Heitinga bezet momenteel de derde plaats en plaatst zich daarmee voor de play-offs van de Europa League. Mocht Ajax alsnog afzakken naar de vierde plaats in de Eredivisie, dan volgt alsnog een ticket voor de voorronde van de Europa League.

Striemend fluitconcert voor clubicoon Edwin van der Sar. Het kan verkeren. #ajautr pic.twitter.com/tB9PDYhd66 — Willem Vissers (@vkwillemvissers) May 21, 2023