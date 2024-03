Advocaat eist onmiddellijke rectificatie: ‘Memphis betaalde Alves’ borgsom niet’

Sébastien Ledure, de advocaat van Memphis Depay, is niet te spreken over de berichtgeving rond de vermeende financiering van de borgtocht van Dani Alves. Onder meer de gerenommeerde Mexicaanse sportzender TUDN meldde dinsdag dat Memphis de borg betaald zou hebben om de Braziliaan vrij te kopen, maar dat nieuws wordt door Ledure in gesprek met het Spaanse Telecinco resoluut bestempeld als fake news.

"Dit is nepnieuws, het is helemaal niet waar”, reageert de belangenbehartiger van Memphis op het nieuws uit Mexico. Ledure eist dat de berichtgeving officieel aangepast wordt.

Op 22 februari jongstleden werd Alves schuldig bevonden van het verkrachten van een vrouw in een toilet van een nachtclub in Barcelona eind december 2022.

De Catalaanse rechtbank oordeelde dat Alves voor vier jaar en zes maanden achter tralies moet zitten, nadat het Spaanse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding had geëist.

Geen van de procederende partijen was eind februari tevreden met de rechterlijke uitspraak. Het kamp van de voormalig voetballer heeft de aantijgingen meerdere keren ontkend, al waren Alves’ verklaringen niet altijd waterdicht en paste hij ze meerdere keren aan.

In afwachting van de behandeling van het hoger beroep vroeg Alves om een tijdelijke vrijlating en de rechter besloot dat de Braziliaan zijn beroep in vrijheid mocht afwachten voor een borgsom van één miljoen euro.

Deze borgsom is betaald, maar volgens de advocaat dus niet door Memphis. Het is onduidelijk wie wél betaald heeft. Eerder werd er naar de familie van Neymar gewezen, maar ook die partij ontkent iedere betrokkenheid bij de vrijlating van Alves.



