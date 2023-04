Nagtegaal deelt heel gevoelige kaart uit aan Ajax: schorsing tegen PSV is feit

Zondag, 16 april 2023 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Edson Álvarez moet de cruciale topper in Eindhoven tegen PSV missen. De middenvelder van Ajax liep zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen na een half uur spelen tegen een gele kaart aan. Het is al zijn tiende in deze voetbaljaargang, waardoor een schorsing een feit is. Nooit eerder pakte een speler van Ajax zoveel kaarten in een Eredivisie-seizoen.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal was onverbiddelijk voor Álvarez, die op een totaal onnodige plek op het veld een overtreding beging op Ole Romeny. De aanvaller van FC Emmen nam op de middenlijn een bal aan met de rug naar het doel van Ajax. Álvarez tikte Romeny aan in een poging de bal te onderscheppen, waarna Nagtegaal floot en een kaart trok. Álvarez snapte zelf niets van die beslissing, net als zijn trainer John Heitinga. Overigens staat ook Davy Klaassen op scherp voor de kraker volgende week zondag tegen PSV.