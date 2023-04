Berghuis noemt vertrokken Ajacied die hij het meest mist: ‘Een geweldenaar’

Vrijdag, 14 april 2023 om 07:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:22

Steven Berghuis heeft in de podcast Ajax Life een lans gebroken voor Lisandro Martínez. De Argentijnse mandekker verhuisde afgelopen zomer van Amsterdam naar Manchester en maakt ook in de Premier League indruk. Als Berghuis een van de vertrokken Ajacieden terug zou mogen halen naar de hoofdstad, dan zou dat Martínez zijn.

Sinds zijn vertrek bij Ajax krijgt Martínez van menig Ajacied lof toegezwaaid. Waar eerder Sjaak Swart al openlijk zijn bewondering uitsprak voor de wereldkampioen, is het nu de beurt aan Berghuis. "Ik doe andere jongens dan tekort. Ik wil niemand gaan vergelijken, maar Martínez stond iedere wedstrijd aan. Hij tolereerde vanuit zijn mentaliteit niet dat het één procent minder was. Licha was een geweldenaar, maar dan vergeet ik jongens als Halles, Mazraoui en Gravenberch."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Berghuis zag naast Martínez en bovengenoemd drietal nog een aantal spelers vertrekken. Antony ging naar Manchester United, Nicolás Tagliafico naar Olympique Lyon en Perr Schuurs naar Torino. "Er zijn echt veel jongens weggegaan, voor wie je naar Ajax komt om mee samen te spelen", aldus de middenvelder annex aanvaller. "Zo gaat dat helaas bij Nederlandse clubs. We hebben het nu over de spelers, maar dan vergeten we Overmars en Ten Hag nog. Er is veel weggevallen en we hebben daar best pech mee gehad."

Swart had naast Martínez ook een zwak voor Tagliafico, zo vertelde hij onlangs in het Algemeen Dagblad. “Lisandro Martínez mis ik het meest. Hij was zo snel en zo sterk", aldus Mister Ajax. "Maar zijn landgenoot naast hem ook, hoor. Ook zo eentje die je drie keer voorbij moest. Leiders mis ik in dit team. Vroeger hadden we er wel vijf. En als je er even niks van bakte of te weinig aan deed, kreeg je meteen op je sodemieter."