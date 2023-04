Van der Sar stelt zich kwetsbaar op: ‘De afgelopen maanden waren zwaar’

Dinsdag, 11 april 2023 om 19:49 • Wessel Antes • Laatste update: 19:51

Edwin van der Sar kijkt terug op een zware periode als algemeen directeur van Ajax, zo zegt hij voor de camera van ESPN. Dinsdagochtend werd bekend dat Duitser Sven Mislintat de nieuwe technisch directeur is in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee hebben de Amsterdammers eindelijk een vervanger in huis voor Marc Overmars, die in februari vorig jaar vertrok. De zoektocht naar een opvolger maakte het werk van Van der Sar extra zwaar, zo stelt de voormalig doelman.

Van der Sar, die al sinds 2016 werkzaam is als algemeen directeur bij Ajax, geeft eerlijk toe dat hij betere tijden heeft meegemaakt in zijn functie. “De prestaties op het veld waren de afgelopen maanden natuurlijk niet van het niveau van de jaren hiervoor. Daardoor is het zwaarder op je werk en op die manier neem je dat ook mee naar huis. Ook je omgeving heeft daar invloed op, dus er zijn weleens betere jaren geweest, moet ik eerlijk zeggen.”

De zoektocht naar een opvolger van Overmars maakte de situatie niet makkelijker. “De afgelopen maanden waren zwaar”, concludeert Van der Sar. “Dat de zoektocht er moest komen, was duidelijk. We hebben een extern bureau ingeschakeld. Die heeft een longlist gemaakt met een aantal criteria die wij als Ajax belangrijk vinden: attractief voetbal, aanvallend voetbal en kansen voor jeugdspelers. Dan kom je tot een lijst en van daaruit ga je een gesprek aan.”

Het daadwerkelijk vaststellen van de hoofdkandidaten was niet makkelijk, zo zegt Van der Sar. “Uiteindelijk kom je tot een lijst en dan heb je er vijf. Dan vlieg je naar het buitenland en voer je gesprekken in Nederland, wat je zo goed mogelijk onder de radar probeert te houden. Op die manier kom je tot een select groepje en van daaruit probeer je de deal rond te maken met de kandidaten die je graag bij Ajax wil zien.”

Mislintat

Uiteindelijk zal Mislintat de komende jaren de technische zaken begeleiden in Amsterdam. Van der Sar heeft veel vertrouwen in de Duitser. “Hij is een open kerel. De gesprekken die we hebben gehad waren goed. Maar het belangrijkste is het voetbal. Hoe denk je daarover? En over jonge spelers en de scouting? Op die manier hebben we eigenlijk de gesprekken tot een goed einde kunnen brengen.” In het verleden was Mislintat onder meer werkzaam als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal. Bij het Duitse VfB Stuttgart deed hij voor het eerst ervaring op als technisch directeur. Eind november werd zijn contract echter ontbonden bij de nummer zestien van de Bundesliga.