‘Ajax kan Georges Mikautadze ruilen voor Nederlandse aanvaller’

AS Monaco wil Georges Mikautadze losweken bij Ajax, zo meldt journalist Jurriaan van Wessem, die het Franse voetbal op de voet volgt. De Monegasken zien in de verhuurde Ajacied een geschikte opvolger van Wissam Ben Yedder, wiens contract niet wordt verlengd. Les Rouges et Blancs zouden bereid zijn om onder meer Myron Boadu in te zetten als ruilmiddel.

Ajax stalt Mikautadze tot het einde van dit seizoen bij FC Metz, dat de 23-jarige aanvaller voor zo’n 10 miljoen euro definitief kan overnemen. Volgens Van Wessem kan de eindstand van de Ligue 1 veel invloed hebben op de toekomst van Mikautadze, die bij Ajax nog tot medio 2028 vastligt.

“Bij een degradatie zit Metz snel krap bij kas om de eerste investering te doen. Monaco kan dan helpen”, aldus Van Wessem. Metz staat momenteel op de zestiende plaats in Frankrijk en stevent af op play-offs om degradatie.

Mikautadze lijkt in ieder geval niet terug te keren naar Ajax, daar meerdere Franse clubs staan te springen om hem definitief te verlossen van de Amsterdamse recordkampioen. Ouest-France weet dat ook Stade Rennes Mikautade op de radar heeft als zomerse versterking.

Stade Rennes heeft echter minder te spenderen dan AS Monaco, daar de club van Azor Matusiwa komend seizoen niet actief zal zijn in Europa. AS Monaco zal als nummer twee van Frankrijk deelnemen aan de Champions League en heeft zodoende genoeg middelen om Mikautadze te strikken.

Wel hoopt AS Monaco volgens Van Wessem de prijs enigszins te drukken door Amsterdammer Boadu in te zetten als ruilmiddel. De enkelvoudig international van Oranje heeft geen toekomst in Monaco, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. Sinds begin februari speelt Boadu op huurbasis voor Twente, waar hij geen basisspeler is.

De 23-jarige Boadu kwam tot dusver 292 minuten in actie namens de Tukkers, waarin hij driemaal trefzeker was. De pijlsnelle spits moet de 35-jarige Ricky van Wolfswinkel voor zich dulden in Enschede. Of Ajax de komst van Boadu ziet zitten is vooralsnog onbekend.

