Verweij denkt mee met de topclubs: ‘Op dit moment is hij beter dan Brobbey’

Dinsdag, 11 april 2023 om 15:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn onder de indruk van de prestaties van Sydney van Hooijdonk dit seizoen. De aanvalsleider van sc Heerenveen is momenteel verder in zijn ontwikkeling dan Brian Brobbey, zo klinkt het in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. Van Hooijdonk staat momenteel op dertien goals in de Eredivisie en moet op de topscorerslijst alleen Tasos Douvikas (FC Utrecht) en Xavi Simons (PSV), die allebei veertien keer scoorden, voor zich dulden.

"Ik weet niet of hij gelijk basisspeler is, maar hij kan wel een heel nuttige speler voor een topclub zijn", hint Verweij naar een eventuele stap naar Feyenoord, Ajax of PSV. "Is het als breekijzer of als tweede spits? Ik zie wel heel veel scorende kwaliteiten. Ik vind het knap dat hij zich bij Heerenveen, die draaien geen bovengemiddeld seizoen, zo kan onderscheiden." Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens of Van Hooijdonk in zijn huidige vorm beter is dan Brian Brobbey, die onder John Heitinga weer een kans krijgt bij Ajax en maandagavond hard werd aangepakt door Marco van Basten. "Op dit moment wel", antwoordt Verweij.

Van Basten

Van Basten liet in Rondo van Ziggo Sport geen spaan heel van Brobbey. De oud-aanvaller vindt het onbegrijpelijk dat de spits volgens Heitinga hulpt nodig heeft bij het fit worden en met de discipline. "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Ajax dit al tien jaar weet en toch achttien miljoen euro voor hem betaalt?”, begon de analist op verbijsterde toon. “Terwijl hij zelf weg is gegaan omdat hij niet wilde bijtekenen. Hoe kan het dat je nog steeds de discussie moet voeren over zijn discipline? Als club ben je toch niet goed bij je hoofd? Het is echt ongelooflijk. Een bedrag van achttien miljoen, terwijl je weet wat zijn beperkingen zijn. Ik snap niet dat je zo’n gozer terughaalt, terwijl hij bewust niet bij had getekend.”

“Hoe kun je mij nou wijsmaken dat deze jongen, die zo fit als ‘wat’ is, geen arbeid kan leveren?”, vervolgde Van Basten. “Hij traint elke dag! Dat kan toch helemaal niet. Hij is 21 jaar, dus dan moet je het gras opvreten. Die jongen speelt al vanaf zijn achtste bij Ajax. Wat hebben ze dan al die jaren gedaan bij de club. Dit kan toch niet? Hij kan dan wel sterk zijn, maar je moet het ook hebben over conditie en uithoudingsvermogen”, aldus de oud-spits.

Speler van de Week

De Telegraaf-rapporteur Pierre Vermeulen riep Van Hooijdonk uit tot Speler van de Week na diens optreden tegen FC Volendam (2-1 winst) van afgelopen weekeinde. De aanvaller tekende voor beide doelpunten in het Abe Lenstra Stadion. "Dat gun ik hem. Wat hij nu presteert als jonge spits is vrij goed. Hij heeft een moeilijkere fase gehad en dat hoort bij zijn leeftijd. Maar door zijn twee goals kan hij nu gewoon nog topscorer van Nederland worden dit seizoen, als hij dit kan doorzetten. Hij heeft in ieder geval een enorm doorzettingsvermogen dat hem alleen nog maar verder gaat helpen", voorspelt de oud-speler van onder meer Feyenoord en Paris Saint-Germain.