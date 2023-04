Van der Sar vergeleken met Rutte: ‘Niet presteren en alles weglachen’

Maandag, 3 april 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:41

Journalist Mike Verweij heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf een uiterst pijnlijke vergelijking gemaakt tussen Edwin van der Sar en Mark Rutte. De Ajax-watcher van de ochtendkrant ziet overeenkomsten in het gedrag van de algemeen directeur van de Amsterdammers en de minister-president. “Niet presteren, alles weglachen en vrolijk doorgaan.” Volgens Verweij wordt Sven Mislintat op korte termijn aangesteld als technisch directeur.

Maandagochtend maakte Ajax bekend dat Gerry Hamstra de club heeft verlaten. Hoewel de technisch manager tot medio 2024 vastlag in Amsterdam, werd vanuit beide partijen ingestemd met een vroegtijdig vertrek. De komst van Mislintat wordt op korte termijn wereldkundig gemaakt, zo verwacht Verweij. “Dat zal snel gebeuren denk ik, en dan heeft Ajax eindelijk zijn technisch directeur.” De journalist concludeert nog maar eens dat het te lang heeft geduurd. “Dat er eindelijk een technisch directeur komt had Ajax misschien iets sneller na het vertrek van Overmars moeten beslissen.”

Verweij denkt dat de aanstelling van Mislintat slecht nieuws is voor trainer John Heitinga. “Een nieuwe technisch directeur gaat natuurlijk normaal gesproken gewoon zijn eigen trainer aanstellen. Want wat moet deze Mislintat vinden van John Heitinga? Ik wens hem echt heel veel succes.” Collega Valentijn Driessen zou het vreemd vinden als de Duitser direct op eigen initiatief een trainer mag aanstellen. “Dat zou te gek voor woorden zijn, als je iemand die nog nooit een stap bij Ajax binnen heeft gezet carte blanche een trainer aan laat trekken. Ik mag toch wel aannemen dat bepaalde mensen binnen Ajax daar ook wat over te zeggen hebben, niet alleen die Mislintat.”

Verweij denkt dat het voor Van der Sar ook cruciaal gaat worden of Ajax onder Mislintat wel de juiste richting weet te vinden. “In hoeverre laat Van der Sar zijn oren hangen naar een technisch directeur die nog helemaal niets bewezen heeft? Hij is ook gewoon scout geweest bij zijn andere clubs en is bijna overal met ellende vertrokken.” De journalist trekt echter stevig in twijfel of Van der Sar ooit zelf zijn conclusies gaat trekken. “Via WhatsApp werd al de vergelijking gemaakt tussen Edwin van der Sar en Mark Rutte: niet presteren, alles weglachen en gewoon vrolijk doorgaan. Maar het zou inderdaad te gek voor woorden zijn als Mislintat over de toekomst van Heitinga gaat beslissen. Daar kunnen Huntelaar en Van der Sar natuurlijk veel beter over beslissen.” Driessen betwijfelt dat. “Dat vraag ik me ook wel af, als je ziet wat voor beslissingen zij hebben genomen de afgelopen jaren.”