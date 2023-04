Heitinga passeert Wijndal en gunt Youri Baas basisdebuut bij Ajax

Zondag, 2 april 2023 om 11:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:15

Youri Baas heeft voor het eerst een basisplaats bij Ajax. John Heitinga verkiest de jongeling boven Owen Wijndal op de linksbackpositie. Baas was reeds driemaal invaller in de Eredivisie en Champions League, maar startte nog niet eerder. Kenneth Taylor kende een dramatische interlandbreak, maar start desondanks gewoon tegen Go Ahead Eagles. Steven Bergwijn en Calvin Bassey beginnen in Deventer op de bank. De wedstrijd begint om 12.15 uur en is te zien op ESPN 2.

Heitinga kiest zondag zoals verwacht weer voor Gerónimo Rulli onder de lat. Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Baas vormen de achterhoede van de bezoekers. Steven Berghuis, Davy Klaassen en Taylor moeten zorgen voor aanvoer vanaf het middenveld. Brian Brobbey begint als diepste spits, al gaat dat niet ten koste van Mohammed Kudus. Laatstgenoemde begint op de rechterflank. Aanvoerder Dusan Tadic bezet de linkerkant in De Adelaarshorst. Baas tekende onlangs namens Jong Ajax tegen NAC Breda (2-6 winst) voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.

Met een elfde plaats staat Go Ahead Eagles stevig in de middenmoot en lijkt handhaving in de Eredivisie bijna zeker. Trainer René Hake kan beschikken over een fitte selectie en dat betekent dat aanvoerder Bas Kuipers na maandenlang blessureleed weer fit genoeg is om zich bij de selectie te voegen. De Deventenaren zijn al drie wedstrijden op rij tegen Ajax ongeslagen en wisten vorig seizoen zelfs te winnen van de Amsterdammers (2-1). De Stentor wist vrijdag te melden dat de kans groot is dat vaste waarde Gerrit Nauber bij Kowet blijft, terwijl Jay Idzes de club wel gaat verlaten en op zoek gaat naar een nieuw avontuur. Federico Mattiello, José Fontán en PSV-huurling Fredrik Oppegård verlaten Deventer na dit seizoen ook.

Na de pijnlijke 2-3 nederlaag tegen Feyenoord moet Ajax zijn resterende wedstrijden zien te winnen en hopen dat de Rotterdammers nog punten laten liggen. Heitinga beschikt, Ahmetcan Kaplan daargelaten, over een fitte selectie. Bergwijn viel tijdens de interlandperiode uit bij het Nederlands elftal, maar is er gewoon bij. Bij Ajax draait het de laatste weken vooral om de vraag wie de nieuwe technisch directeur gaat worden. Na de afzegging van Julian Ward lijkt Sven Mislintat nu de belangrijkste gegadigde. Toch weet Heitinga dat er juist ook op het veld gepresteerd moet worden. Concurrenten PSV en AZ willen de tweede plaats van Ajax, met het oog op een Champions League-ticket, maar al te graag definitief overnemen.

Opstelling Go Ahead Eagles: n.n.b.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Brobbey, Tadic.