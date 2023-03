Bassey gefileerd: ‘Het was gewoon lachwekkend en deed pijn aan de ogen’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Calvin Bassey. De mandekker was tijdens de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) de grote dissonant bij Ajax. Bassey speelde onder meer een negatieve hoofdrol bij de openingstreffer van Feyenoord en oogde uiterst oncomfortabel in balbezit.

“Calvin Bassey is het failliet van het aankoopbeleid van Ajax”, zegt Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. “Met zo’n speler wil je niet voor de dag komen. Dan hoor je: ‘Verdedigend is het allemaal prima’. Maar een verdediger bij Ajax moet toch wel iets met een bal kunnen. Die jongen werd steeds kleiner en kleiner. Het is gewoon Ajax-onwaardig. Dan kan ik me niet voorstellen dat Jorrel Hato aan de bal minder is dan Bassey. Voetbal begint toch aan de bal. Het leek echt helemaal nergens op. Het deed pijn aan je ogen en was gewoon lachwekkend.”

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week maandag dat Julian Ward de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax moet worden. De Amsterdammers zouden inmiddels aanbeland zijn bij de contractonderhandelingen. Driessen zou echter als hij Ward was ‘heel hard wegrennen’. “De bezem moet door de selectie. Dat gaat weer een hele hoop geld kosten, dat zit er dik in. Je zal je verlies moeten nemen op sommige spelers. Bij Bassey moet je hopen dat een Engelse club zoveel televisiegeld binnenkrijgt dat ze met oogkleppen de transfermarkt opgaan en net zo dom zijn als Ajax door 23 miljoen voor hem te betalen.”

Heitinga over Bassey

John Heitinga kon na afloop van de kraker tegen Feyenoord het zwakke optreden in balbezit van Calvin Bassey niet ontkennen. De trainer van Ajax legde de nadruk op de verdedigende kwaliteiten van de mandekker en vindt dat zijn elftal Bassey moet helpen als het gaat om zijn spel in balbezit. "We moeten ervoor zorgen dat we hem helpen aan de bal", zei Heitinga. "Hij speelt bij ons ook om zijn verdedigende kwaliteiten. Calvin is kritisch. Het mooie is dat hij door blijft gaan. Hij gaat geen verstoppertje spelen. Sommige spelers willen dan de bal helemaal niet meer hebben. Het is een ontwikkelpunt, dat weten we."