Deschamps verrast met rol Camavinga en roept drie debutanten op

Donderdag, 16 maart 2023 om 14:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:36

Didier Deschamps heeft de selectie van Frankrijk bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Nederland (24 maart) en Ierland (27 maart). De 54-jarige bondscoach heeft drie debutanten bij de selectie gehaald en ziet een bijzondere rol weggelegd voor Eduardo Camavinga. De middenvelder van Real Madrid behoort namelijk tot de verdedigers.

Drie maanden na de verloren WK-finale tegen Argentinië heeft Deschamps voor het eerst weer een selectie bekendgemaakt. Van een aantal spelers is bekend dat zij geen onderdeel meer uitmaken van het keurkorps, daar zij na afloop van het WK al hadden aangegeven te zullen stoppen als international. Onder hen onder meer Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema en Raphaël Varane. De 23-koppige selectie telt dan ook een aantal debutanten.

Bij de verdedigers valt de naam van Wesley Fofana op. De 22-jarige centrale verdediger van Chelsea wordt beschouwd als een van de grootste talenten van het Franse voetbal op zijn positie. Een andere opvallende achterhoedespeler is Camavinga. De middenvelder van Real Madrid, woensdagavond nog een van de grote uitblinkers tegen Liverpool in de achtste finales van de Champions League, gaat door Deschamps als linksback worden ingezet. Het is overigens niet voor het eerst dat dat gebeurt.

Op het middenveld plukt Kephren Thuram (OGC Nice) de vruchten van zijn stormachtige ontwikkeling in de Ligue 1. Ook hij zit voor het eerst bij de selectie. De derde en laatste debutant is Brice Samba, doelman van RC Lens. In de voorhoede zijn er weinig opvallende namen. Kylian Mbappé is er als vanzelfsprekend weer bij, net als Olivier Giroud. Laatstgenoemde weet dus nog niet van ophouden en geeft een vervolg aan zijn twaalfjarige interlandcarrière.

De volledige Franse selectie:

Keepers: Aréola, Maignan, Samba

Verdedigers: Camavinga, Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano

Middenvelders: Y. Fofana, Rabiot, Tchouaméni, K. Thuram, Veretout

Aanvallers: Coman, M. Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, M.Thuram