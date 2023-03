‘Ajax zat naast drie andere clubs op tribune voor sensationele Arsenal-huurling’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 14:56 • Wessel Antes • Laatste update: 15:01

Ajax zat afgelopen weekend op de tribune tijdens de gewonnen uitwedstrijd van Stade Reims bij AS Monaco (0-1). De Amsterdammers bekeken volgens transfermarktveslaggever Ekrem Konur de 21-jarige Folarin Balogun. Konur, die als freelance journalist schrijft voor bekende media als ESPN, Marca en Record, beweert dat ook Internazionale, Napoli en Newcastle United scouts naar het duel hadden gestuurd. Balogun, die dit seizoen door Reims wordt gehuurd van Arsenal, was verantwoordelijk voor de enige treffer.

De in New York geboren Balogun, die zijn jeugdinterlands speelt voor Engeland, is bezig aan een zeer succesvol seizoen bij Reims. De centrumspits was in 28 wedstrijden voor de Franse club reeds zeventien keer trefzeker en gaf daarnaast twee assists. Daarmee houdt hij voormalig Ajacied Kaj Sierhuis, die onlangs terugkeerde van een zware kruisbandblessure, achter zich op de bank. Bij Arsenal ligt Balogun nog vast tot medio 2025, al heeft hij in Londen met Gabriel Jesus en Eddie Nketiah twee geduchte concurrenten voor de spitspositie.

Volgens diverse Italiaanse media, die AC Milan ook tot de gegadigden rekenen, mag Balogun komende zomer voor een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro vertrekken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op zo’n veertien miljoen euro, maar de laatste update dateert van 2 november. Sierhuis sprak onlangs tijdens een interview met Ajax Showtime lovend over de rechtspoot. “Ik denk dat we elkaar wel beter maken en scherp houden. Hij heeft hele specifieke kwaliteiten en ik denk dat dat misschien precies de kwaliteiten zijn waar ik iets minder over beschik.”

Of Ajax komende zomer weer bereid is om de portemonnee te trekken voor een spits is nog maar de vraag. Afgelopen zomer betaalden de Amsterdammers zo’n achttien miljoen euro voor Brian Brobbey, die dat bedrag tot dusver nog niet weet te rechtvaardigen. Brobbey heeft met twaalf doelpunten en drie assists in 1.533 speelminuten geen slecht gemiddelde, maar wist in de Johan Cruijff ArenA nog geen vaste basisplaats te veroveren. Onder hoofdtrainer John Heitinga moet de fysiek sterke spits het vooral doen met korte invalbeurten.