‘‘Grote Nederlandse clubs’ melden zich voor uit de gratie geraakte Myron Boadu’

Myron Boadu staat mogelijk voor een vertrek bij AS Monaco, zo meldt Foot Mercato. De Nederlandse spits is onder trainer Adi Hütter soms zelfs vierde keus, waardoor een tijdelijke of definitieve transfer in januari reëel is.

De 22-jarige aanvaller kwam dit seizoen pas 58 minuten in actie voor AS Monaco, verdeeld over 8 optredens.

Bij de Monegasken moet Boadu onder meer Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Folarin Balogun en Breel Embolo voor zich dulden, al wacht laatstgenoemde nog een maandenlange revalidatie wegens een zware kruisbandblessure.

Monaco besloot in 2021 ruim 17 miljoen euro aan AZ over te maken om zich te verzekeren van de komst van Boadu. De hoge verwachtingen in het prinsdom heeft de spits echter nooit waar weten te maken.

Hoewel Boadu bij Monaco nog nauwelijks heeft weten te imponeren, ligt hij naar verluidt nog steeds goed in de markt. Volgens Foot Mercato hebben zowel ploegen uit Italië als ‘grote clubs uit de Eredivisie’ geïnformeerd naar de huidige situatie van de aanvaller.

Bologna zou in september al de interesse in Boadu kenbaar hebben gemaakt. Mochten er in januari geen interessante biedingen op de Amsterdammer binnenkomen, valt het ook niet uit te sluiten dat hij het seizoen bij Monaco afmaakt. Boadu ligt nog tot medio 2026 vast bij de huidige nummer drie van de Ligue 1.

De Nederlander kan mogelijk een interessante optie voor Feyenoord zijn, daar trainer Arne Slot de komende weken geen beroep kan doen op Ayase Ueda, Alireza Jahanbakhsh (beiden Azië Cup) en Yankuba Minteh (Afrika Cup).

