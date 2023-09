Pepi scoort weer en noteert verbluffend doelpuntengemiddelde

Woensdag, 13 september 2023 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Ricardo Pepi heeft zichzelf in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een goede dienst bewezen. De Amerikaanse spits tekende in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oman voor zijn tweede interlandgoal op rij aan. De Verenigde Staten zouden het duel uiteindelijk met 4-0 winnen. Pepi stapt woensdag op het vliegtuig terug naar Nederland om zich met PSV voor te bereiden op het treffen met NEC.

Waar Pepi op de bank begon tegen Oman, waren er wel basisplaatsen weggelegd voor ploeggenoten in Eindhoven Sergiño Dest en Malik Tillman. Zij zagen hoe hun ploeg al na een klein kwartier spelen op voorsprong kwam. Na geklungel in de verdediging bij Oman schoot Folarin Balogun raak op een rebound van Dest. De aanvaller van AS Monaco stond op de juiste plek om zijn tweede interlandgoal te maken.

A free kick stunner from Brenden ?? pic.twitter.com/7ROCyeEHNV — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 13, 2023

Na rust voerde Amerika het tempo op en werd de score verdubbeld door Brenden Aaronson. De even daarvoor binnen de lijnen gekomen middenvelder mocht aanleggen voor een vrije trap op zo'n 25 meter van het doel en profiteerde van gestuntel bij de Oman-doelman. Pepi, die halverwege binnen de lijnen kwam voor Balogun, tekende tien minuten voor tijd voor de 3-0.

De spits van PSV werd aangespeeld op de rand van de zestien en schoot fraai raak uit de draai. Pepi komt daarmee gemiddeld op één goal per 34 minuten in 2023. Daarmee was het nog niet gedaan voor de Verenigde Staten, daar de eindstand werd bepaald door Khaled Al Breiki. De verdediger gleed de bal achter zijn eigen doelman na voorbereidend werk van Benjamin Cremaschi.