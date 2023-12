Ajax-flop maakt indruk na vertrek: ‘Als hij het wil, wordt hij een topspits’

Dinsdag, 5 december 2023 om 13:44 • Wessel Antes • Laatste update: 13:54

Süleyman Öztürk en collega-journalist Jarno Verweij zijn onder de indruk van Mohamed Daramy, zo laten zij weten in een video-item van Voetbal International. De 21-jarige aanvaller van Stade Reims is vanwege zijn goede prestaties opgenomen in het Elftal van de Week van Öztürk. Daramy functioneert in de Ligue 1 goed in een systeem met twee spitsen.

Voormalig technisch directeur Marc Overmars pikte Daramy in de zomer van 2021 voor 12 miljoen euro op bij FC Kopenhagen. Uiteindelijk speelde de Deense international slechts zestien officiële duels in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij goed was voor drie doelpunten en hetzelfde aantal assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daramy speelt bij Reims met rugnummer 9.

Hoewel Daramy de Amsterdamse recordkampioen sportief gezien niet veel opleverde, slaagde Ajax er afgelopen zomer in de rechtspoot voor 12 miljoen euro te verkopen aan Reims. In dienst van zijn nieuwe werkgever was Daramy in twaalf wedstrijden driemaal trefzeker. Daarnaast leverde hij vijf assists af.

Verweij en Öztürk zien dat Daramy het goed doet in Reims. Eerstgenoemde benoemt dat de Deen uitstekend beweegt zonder bal en stelt dat hij daarnaast goed het overzicht weet te bewaren. “Dat maakt hem tot een speler die een soort 9,5 is. Hij kan uitzakken, maar kan ook draaien. Hij kan zowel met zijn gezicht als met zijn rug naar het doel spelen, op beide momenten is hij comfortabel. Hij kan bewegen voor zichzelf, maar ook de ruimte creëren voor een ander. Dit heb ik bij Ajax nooit teruggezien.”

Öztürk ziet een gunstige ontwikkeling voor Ajax. “Mohamed Daramy is natuurlijk voor veel geld verkocht door Ajax aan Stade Reims. 12,5 miljoen plus bonussen, waarmee het kan oplopen tot 17,5 miljoen voor een mislukte linksbuiten van Ajax.” Öztürk concludeert dat het tegenwoordig lastig is om buitenspeler te zijn bij Ajax. “Dat zie je ook terug aan Steven Bergwijn.”

Volgens de journalist is het knap dat Daramy direct zijn stempel weet te drukken bij Reims. “Sommige mensen zullen denken: Mohamed Daramy en Stade Reims, het zal wel... Maar Stade Reims staat vijfde in de Ligue 1. Dat is normaal een club die aan de onderkant van de Ligue 1 hoort te spelen”, aldus Öztürk, die lovend is over trainer Will Still.

“Hij koopt zo’n Daramy voor 12,5 miljoen, een grote gok voor een speler die mislukt is in de Eredivisie, maar die zie je daar nu stappen maken op een voor hem heel nieuwe positie. Deze Daramy heeft techniek, dribbelvaardigheden, scoort makkelijk en ziet de lopende mensen.”

Öztürk denkt dat Daramy nog behoorlijk in waarde kan stijgen. “Vorig seizoen had Reims Folarin Bolagun, die werd gehuurd van Arsenal. Die was ook ineens 40 miljoen euro waard. Dat kan straks ook gelden voor deze Daramy. Hij maakt nu furore als een van de twee spitsen, samen met Junya Ito. Als hij het wil, dan wordt hij een topspits.”