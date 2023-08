Arsenal-spits ter waarde van 58 miljoen wimpelt Chelsea af voor AS Monaco

Donderdag, 24 augustus 2023 om 17:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:48

Folarin Balogun wordt naar alle waarschijnlijkheid speler van AS Monaco, zo weet journalist

Dharmesh Sheth van Sky Sports te melden. De Monegasken naderen een mondeling akkoord met Arsenal, de huidige werkgever van Balogun. De Amerikaans international heeft zijn jawoord gegeven en een persoonlijk akkoord bereikt met Monaco. Onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United en Fulham vissen achter het net.

Dat Balogun naar alle waarschijnlijkheid verkast naar een club uit de Ligue 1, mag gezien de interesse van Premier League-clubs een verrassing heten. Toch weet Balogun dat hij zich thuis voelt in de Ligue 1. Vorig seizoen stalde Arsenal de 22-jarige New Yorker bij Stade de Reims en dat werd een groot succes voor beide partijen. Balogun maakte liefst 22 treffers en was daarnaast ook nog goed voor 3 assists. Het leverde Balogun net geen nominatie op voor speler van het jaar in Frankrijk, maar mede dankzij zijn treffers bleef Reims liefst negentien competitiewedstrijden ongeslagen onder succestrainer Will Still.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Balogun keerde na afloop van vorig seizoen terug bij Arsenal, waar hij na zijn formidabele seizoen klaar leek voor een kans in het Emirates Stadium. The Gunners zien het echter niet volledig zitten in de spits. Balogun zat tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe Premier League-seizoen niet in de selectie en zag manager Mikel Arteta in de spits kiezen voor Eddie Nketiah, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Gabriel Jesus. Arsenal staat ervoor open om Balogun te verkopen voor 50 miljoen pond (ruim 58 miljoen euro), wist Sky Sports woensdag al te melden.

Ook Chelsea had interesse in Balogun en vroeg bij Arsenal al naar de voorwaarden van de aanvaller. Volgens Sky Sports zou de vraagprijs voor the Blues hoger liggen dan bij een buitenlandse club. Ook West Ham, Tottenham en Fulham hebben interesse getoond, maar Balogun keert naar alle waarschijnlijkheid dus terug in de Ligue 1. Monaco is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen met zes punten uit twee wedstrijden. De club versterkte zich eerder deze zomer al met onder meer Denis Zakaria (Juventus) en Mohammed Salisu (Southampton). Wissam Ben Yedder is doorgaans de spits bij Monaco, waardoor Myron Boadu vaker dan hem lief is op de bank plaatsneemt.