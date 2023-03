Orkun Kökçü is er ‘helemaal klaar mee’ en spreekt zich duidelijk uit

Vrijdag, 10 maart 2023 om 08:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:30

Orkun Kökçü baalt ervan dat Feyenoord het Europa League-duel met Shakhtar Donetsk (1-1) niet eerder in het slot heeft gegooid. De Rotterdammers waren nagenoeg de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar wisten het overwicht niet uit te drukken in de score. Een kwartier voor tijd kwamen de Oekraïeners zelfs op voorsprong, waarna Ezequiel Bullaude een minuut voor tijd de meubelen moest redden met een tegendraadse kopbal. Het was zijn eerste treffer in dienst van Feyenoord.

"Ik kan wel stellen dat we niet aan het lachen waren in de kleedkamer", aldus een teleurgestelde Kökçü tijdens de persconferentie. "Het wedstrijdbeeld was in ons voordeel, denk ik. We zijn veel aan de bal geweest en hebben weinig weggegeven. De kansen die we creëren moeten we sneller afmaken. Nu blijft het onnodig spannend. Dan komen zij op voorsprong en moet je wéér alles goedmaken. Ik ben er helemaal klaar mee dat we achteraf weer alles goed moeten maken. Het is voor ons taak om op voorsprong te komen in de wedstrijd."

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Feyenoord in de slotfase een achterstand wist goed te maken. Alleen al dit kalenderjaar werd tegen FC Utrecht, PSV, AZ, FC Groningen en in de bekerduels met NEC en sc Heerenveen in de slotfase een resultaat uit het vuur gesleept. "Als je met 3-0 voor staat bij rust, dan voetbal je veel makkelijker en hoef je minder te forceren. Op die manier kun je je veel energie besparen. Wij hebben nu de pech dat we negentig minuten vol moeten gaan voor een resultaat", aldus Kökçü.

Feyenoord zal het karwei volgende week in de eigen Kuip moeten zien te klaren, als de Rotterdammers door een straf van de UEFA opnieuw niet kunnen rekenen op de volledige steun van Het Legioen. Ondanks de remise heeft Kökçü het volledige vertrouwen in een goede afloop. "Natuurlijk hebben we daar vertrouwen in, dat hebben we altijd in thuiswedstrijden. Toch blijft het vervelend dat we niet met een voorsprong aan het tweede duel kunnen beginnen. Er had veel meer ingezeten. Dat gevoel overheerste ook in de kleedkamer na afloop."