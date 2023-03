Nieuwe onthulling maakt terugkeer Schreuder bij Brugge nog onwaarschijnlijker

Donderdag, 9 maart 2023 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:05

In België worden serieuze vraagtekens gezet bij de mogelijke komst van Alfred Schreuder naar Club Brugge. De eind januari bij Ajax ontslagen oefenmeester is in beeld om Scott Parker op te volgen, maar kan het vooralsnog niet eens worden over de contractvoorwaarden. Schreuder wil een meerjarige verbintenis, waar Brugge vanwege een aantal mismatchen aan een contract voor onbepaalde tijd denkt. Bovendien zou er sprake zijn van een verzuurde relatie met algemeen directeur Vincent Mannaert.

Schreuder staat er bij de spelers goed op in Brugge. Hij nam in januari 2022 het stokje over van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement en was een half jaar later kampioen. Toen Ajax zich vervolgens meldde, besloot Schreuder de deur van het Jan Breydel achter zich dicht te trekken. Twee trainers en een flinke achterstand in de Pro League verder denkt Blauw-Zwart opnieuw aan het aantrekken van Schreuder. Zijn ontslag bij Ajax eind januari heeft ervoor gezorgd dat de geruchtenmolen opnieuw is gaan draaien.

Sporza-verslaggever Peter Vandenbempt stelt dat Brugge er nu slechter aan toe is dan onder Carl Hoefkens, die eerder dit seizoen werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. "Het is te makkelijk om achteraf te stellen dat Brugge te snel gehandeld heeft met het aanstellen van Parker. Er zal wel veel meer unanimiteit geweest zijn over zijn ontslag", aldus Vandenbempt. "Hij heeft Club immers op geen enkel vlak doen vooruitgaan. Niet qua beleving, niet qua voetbal en al helemaal niet qua resultaten. Het bestuur was al langer een volgende stap aan het voorbereiden, met een nieuwe coach of een interim-coach."

Belgische media wierpen al snel de naam van Schreuder op. De vijftigjarige Barnevelder wil echter meer zekerheid op de lange termijn. De eerder dit jaar bij Ajax ontslagen oefenmeester gaat niet opnieuw akkoord met een contract voor een paar maanden. De spelers zien Schreuder graag komen, daar hij stabiliteit, een plan en resultaten met zich meebrengt. Volgens Vandenbempt is er echter sprake van een verzuurde relatie met Mannaert. De algemeen directeur lag niet altijd op één lijn met Schreuder, wat geregeld tot frictie leidde.

Vandenbempt weet dat de moeizame relatie tussen Schreuder en het bestuur aan de basis stond van de breuk vorig jaar zomer. "Het verbaast mij dus dat ze opnieuw voor Schreuder zouden kiezen, ook al zat de Nederlander de voorbije thuismatchen van Club Brugge telkens in de tribune", stelt Vandenbempt. "Voor de korte termijn zou het in ieder geval een goeie keuze zijn, want ze hebben nood aan iemand die een minimum aan aanpassing nodig heeft om nog snel iets recht te kunnen trekken." Brugge werd dinsdag door Benfica uitgeschakeld in de Champions League en heeft in de competitie een achterstand van 21 punten op KRC Genk.