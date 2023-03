Keiharde kritiek op Bruno Fernandes: ‘Zijn dagen als aanvoerder zijn geteld’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 09:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:30

Bruno Fernandes zou geen aanvoerder van Manchester United meer mogen zijn, zo zegt Chris Sutton bij de BBC. The Red Devils leden zondag de grootste nederlaag ooit tegen Liverpool (7-0). De Portugese middenvelder wordt stevig bekritiseerd vanwege zijn gedrag en houding tijdens de historische nederlaag.

“Ik denk dat hij nooit meer die band om zijn arm moet schuiven bij Manchester United', zegt Sutton stellig. “Ik denk niet dat hij niet echt goede tegenargumenten heeft als hem die band wordt ontnomen. Ik denk dat zijn dagen als aanvoerder zijn geteld.” Volgens de oud-spits van onder meer Chelsea en Celtic zijn er andere spelers meer gekwalificeerd voor het aanvoerderschap bij United. “Fernandes is niet de beste leider. Er zijn betere kandidaten dan hij. Casemiro bijvoorbeeld.”

Pretended to be hit in the face when the contact was on his chest Pushed a linesman Missed a big chance Made several fouls Asked to be subbed off when they were 6-0 down Didn’t run back whenever he was dribbled passed Bruno Fernandes, a captain’s performance ?? pic.twitter.com/lMAhdbZAZK