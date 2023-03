Slot: ‘Ajax was denk ook niet trots op de manier waarop ze bij Vitesse wonnen'

Zondag, 5 maart 2023 om 09:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:09

Arne Slot is blij dat Feyenoord zaterdagavond een late overwinning wist te boeken op FC Groningen. De trainer zag zijn ploeg geen geweldige wedstrijd spelen, maar maakt zich desondanks geen zorgen over het vertoonde spel. “Je kan niet 34 keer geweldig spelen”, aldus Slot.

Feyenoord won, na de midweekse zege in de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen (0-1), opnieuw met miniem verschil. “Tegen Heerenveen hadden we het in de eerste helft lastiger. Vandaag (zaterdag, red.) hebben we niet zo heel erg goed gespeeld, maar we speelden wel negentig minuten op de helft van de tegenstander en hadden constant de bal”, zei Slot na afloop tegenover ESPN. “Het is ook niet nieuw voor ons dat we vanuit het vele balbezit niet overdreven veel kansen creëren. Ik schaam me er ook niet voor. Des te knapper dat we staan waar we staan.”

Voor Slot was het geen verrassing dat Feyenoord er niet in slaagde om een sterke wedstrijd op de mat te leggen. “We hebben heel weinig tijd om te trainen, omdat we drie wedstrijden in zeven dagen spelen. Is het dan zo vreemd dat we niet onze allerbeste wedstrijd spelen? Het is wel bijzonder dat we toch altijd gas blijven geven om de wedstrijd over de streep te trekken. Als je zo’n druk programma hebt, speel je allemaal weleens een mindere wedstrijd. Ik denk dat Ajax ook niet trots was op de manier waarop ze bij Vitesse wonnen. Ze winnen dankzij twee standaardsituaties.”

Slot vindt niet dat Feyenoord de overwinning zaterdagavond heeft gestolen. “Je kan niet 34 wedstrijden geweldig spelen. Dat hebben wij ook zeker niet gedaan tegen Groningen. Er was echter maar een ploeg die het verdiende om te winnen, hoewel we niet goed speelden. En we hebben geen kans weggegeven.”

De trainer van de Rotterdammers ging ook kort in op de discutabele rode kaart voor Groningen-verdediger Isak Määttä vlak na rust. “Als ik de trainer van FC Groningen zou zijn, dan zou ik denken: moet je hier de tweede gele kaart voor geven? Ik snap dat je als Groningen licht gefrustreerd bent door deze kaart. Het is alleen niet zo dat het spelbeeld daarna veranderde. Alleen moesten zij met tien man verdedigen in plaats van elf.”