Wim Kieft krijgt plaatsvervangende schaamte van Ajax: ‘Dit is totaal ridicuul’

Vrijdag, 24 februari 2023 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Wim Kieft heeft geen goed woord over voor de Ajacieden die zich in de slotfase en na afloop van 1. FC Union Berlin - Ajax (3-1) compleet lieten gaan. Meerdere spelers verloren hun hoofd en zochten de confrontatie met tegenstanders. Onder meer Steven Bergwijn, Édson Álvarez en Mohammed Kudus moesten door omstanders worden weggehaald. Kieft noemt het bij Veronica 'ridicuul'. John Heitinga weigerde direct na afloop de acties van zijn spelers te veroordelen.

Kieft krijgt plaatsvervangende schaamte bij het zien van de beelden. "Dit is toch totaal ridicuul gedrag van Ajax? Hou toch op man. Álvarez ook man. Ze verliezen allemaal hun kop. Dit is toch geen gezicht dit? Ik heb dan zoiets, ze hebben zelf zo'n wedstrijd gespeeld. In de tweede helft was het elke keer hetzelfde. Elke keer probeerden ze Tadic aan te spelen. Hij moest hem vasthouden zodat ze konden aansluiten. Met het inbrengen van Lucca zou je denken dat ze een beetje vanaf de flank gingen spelen met lange ballen."

Ook Kees Jansma, die net als Kieft te gast is als analist bij de Europese avond, noemt het 'treurig'. "We zeiden in de rust al dat ze in anderhalve wedstrijd nauwelijks kansen hebben gecreëerd", aldus Jansma. "Ik ben geen liefhebber van het spel van Union Berlin, maar die spelen echt naar hun mogelijkheden. Effectief. Het is geen toeval. Wat Ajax daar tegenover stelt is nul. Ze krijgen drie klotengoals tegen."

Trainer John Heitinga weigerde de ongeregeldheden te veroordelen. De opgefokte Álvarez zag diep in de blessuretijd in korte tijd twee keer geel en dus rood. "Ik heb een strijdbare ploeg gezien", zegt Heitinga over de schermutselingen. "Tijdens de wedstrijd en daarna. Je moet ook een grote verliezer zijn. Wij hebben Union gefeliciteerd. Misschien was er een beetje irritatie. We zijn een weg ingeslagen die we moeten doortrekken. Deze moeten we incasseren, maar ik weet zeker dat we hier sterker uit gaan komen."

Kenneth Taylor schaamde zich wel voor het opstootje. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat er aan de hand was en liep erheen om medespelers weg te halen", citeert De Telegraaf uit de mond van de middenvelder. "Ik denk dat niemand het leuk vindt om te verliezen, maar uiteindelijk moeten we gewoon grote jongens zijn en ons niet zo laten beïnvloeden. Maar dat is soms lastig. Dit gebeurt weleens in het voetbal. Maar het klopt dat we ons beter moeten beheersen. Dit Europese seizoen was niet Ajax-waardig."