Trotse Ten Hag loopt weg met Antony na heldenrol tegen Barcelona

Vrijdag, 24 februari 2023 om 08:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:37

Volgens Erik ten Hag maakte Antony donderdagavond het verschil na zijn invalbeurt tegen Barcelona (2-1). De Braziliaan kwam halverwege het duel binnen de lijnen voor Wout Weghorst, toen Manchester United op een 0-1 achterstand stond. De voormalig Ajacied was uiteindelijk een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de zege met een bekeken schot in de verre hoek. Ook Alejandro Garnacho kan rekenen op mooie woorden van Ten Hag.

United kwam op achterstand door een rake strafschop van Robert Lewandowski, maar draaide het duel na rust om via Fred en Antony. "Dit is natuurlijk een geweldige avond", stelt Ten Hag bij ESPN. "Barcelona staat in de competitie acht punten voor op Real Madrid, en die hebben we deze week zien spelen tegen Liverpool. Dat was zo goed. Als je dan in staat bent om van zo'n ploeg te winnen, is dat voor de staat van het team heel belangrijk. Dit geeft zoveel impact, zoveel geloof en vertrouwen. Hier kunnen we op voortborduren. Als je van Barcelona kunt winnen, moet dat veel vertrouwen geven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Ten Hag zag dat beide ploegen in de eerste helft niet hun beste spel lieten zien. "De eerste helft was een beetje vlak, van beide kanten", aldus de succescoach die vrijdag in de koker gaat voor de achtste finales van de Europa League. "Wij hadden wel de betere kansen. Bruno (Fernandes, red.) kwam al snel een-op-een met de keeper. Die eerste goal is zó belangrijk in een wedstrijd als deze. Dat weten we allemaal. En die kregen we tegen, maar die was zo onnodig. In de rust hebben we ingepraat op het geloof. We wisten dat we dit konden omdraaien."

Ten Hag bracht in de rust Antony voor Weghorst en zag de Braziliaanse flankspeler een kwartier voor tijd de winnende maken. De voormalig Ajacied schoot een afgeketst schot van Fred ineens in de linkerhoek buiten het bereik van Marc-André ter Stegen. "Met Antony weet je dat hij geloof in de ploeg brengt", looft Ten Hag zijn aanvaller. "Hij straalt vertrouwen uit en gaat voor alles. Hij is niet bang, dribbelt op spelers af en gaat er achteraan. Garnacho heeft hetzelfde. Zij brachten een zekere energie in de ploeg. Wij maakten al snel de 1-1 en dan gaat het helemaal lopen. Hier drinken we een klein biertje op."