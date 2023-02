Hugo Borst hekelt ‘selectief’ Turkije-statement Özyakup: ‘Wat als ik niet bid?’

Zondag, 12 februari 2023 om 23:40 • Laatste update: 00:15

Hugo Borst laat zich in zijn column in Studio Voetbal kritisch uit over het statement dat Fortuna Sittard-middenvelder Oguzhan Özyakup zaterdagavond maakte na zijn doelpunt tegen FC Emmen (0-1). De journalist vindt het onder meer selectief van Özyakup dat hij alleen aandacht vraagt voor de aardbevingslachtoffers in Turkije. "En de slachtoffers in Syrië dan?", aldus Borst in zijn column genaamd De muurligger.

Fortuna Sittard, door Borst gekscherend Fortunaspor genoemd vanwege de banden met Turkije, haalde zaterdag voor de gelegenheid zijn hoofdsponsor van het shirt. In plaats daarvan kwam Giro 555, de elf hulporganisaties die zich momenteel inzetten voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. "Sterk", noemt Borst die actie op het wedstrijdshirt van Fortuna. Daarna is de columnist minder positief over het statement van Özyakup.

Oguzhan Özyakup scoort en toont shirt: ???????? ?????? ???????????? ?????? — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2023

"Ik was benieuwd of er nog iets onder het shirt zou zitten als ze zouden scoren. Een persoonlijke boodschap, een hart onder de riem... En ja hoor, Özyakup scoorde. Het shirt ging niet uit, maar werd langs de lijn opgepikt. Tja, en toen zagen we dit..." Op het witte shirt dat Özyakup vanaf de zijkant kreeg aangereikt stond met grote zwarte hoofdletters: pray for Turkey.

"We moeten bidden voor Turkije", vertaalt Borst. "En de slachtoffers in Syrië dan? En jongens, bidden... Wat als je nou niet bidt? Die mensen heb je ook, in overvloede. Ze leven net zo met je mee. Goedertierenheid en naastenliefde behoort niet exclusief tot het religieuze domein. Mijn advies: haal volgende week de 'r' weg, of zet desnoods de 'r' tussen haakjes. Betalen voor Turkije. En Syrië dus."