Real Madrid onthult keuze onder de lat tussen Lunin en Courtois

Niet Thibaut Courtois, maar Andriy Lunin staat woensdagavond onder de lat bij Real Madrid tegen Bayern München. Courtois is hersteld van zijn zware knieblessure, speelde afgelopen weekend negentig minuten, maar neemt dus plaats op de bank. Dani Carvajal keert daarnaast terug van een schorsing. De wedstrijd in Santiago Bernabéu begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Lunin staat onder de lat en dat mag gezien de woorden van trainer Carlo Ancelotti op de afsluitende persconferentie geen verrassing heten. “Courtois heeft een geweldige wedstrijd gekeept, maar het plan was al om Lunin morgen (woensdag, red) te laten starten.” Courtois hield bij zijn rentree tegen Cádiz CF direct zijn doel schoon (3-0). In de tweede helft wist de Belg zich te onderscheiden met een fraaie redding.

Carvajal was nog geschorst in de eerste halve finale, daar hij een fatale gele kaart oppikte in de kwartfinale tegen Manchester City. De Spaans international keert terug in het elftal en dat gaat ten koste van landgenoot Lucas Vásquez. Ferland Mendy start op links, terwijl Antonio Rüdiger en Nacho Fernández het hart van de defensie vormen.

Net als vorige week kiest Ancelotti dus voor de variant met Nacho in de verdediging, waardoor Aurélien Tchouaméni op het middenveld terechtkomt. De Fransman wordt daarop bijgestaan door Toni Kroos en Federico Valverde. Voorin staan Jude Bellingham, Rodrygo en Vinícius Júnior voor de doelpunten.

“Het kan een magische avond voor ons en de fans worden”, sprak Ancelotti op de afsluitende persconferentie. “Maar we zijn ons bewust van de moeilijkheden die we zouden kunnen treffen. We moeten proberen op ons best te zijn. We kijken er enorm naar uit, omdat we een geweldige mogelijkheid hebben om opnieuw de finale te bereiken.”

“We zijn goed in vorm”, vervolgde de trainer van de kersvers landskampioen van Spanje. “We zijn zeer gemotiveerd en zullen alles geven. Ik weet niet wat er morgen (woensdag, red) zal gebeuren. Er kan van alles gebeuren, maar we kijken uit naar een fantastische avond. We zullen een intense wedstrijd moeten spelen met een hoog tempo, zowel aanvallend als verdedigend.”

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Pavlovic, Musiala, Laimer; Sané Kane, Gnabry.

