Mourinho liet onlangs zijn droombaan lopen: ‘Ik heb een fout gemaakt’

José Mourinho droomt ervan om aan de slag te gaan met het Portugese nationale elftal. De coach, die in januari werd ontslagen bij AS Roma, heeft tot twee keer toe de kans gehad om bondscoach te worden van zijn vaderland. "Ik heb een foute beslissing genomen", aldus Mourinho in gesprek met de Zuid-Koreaanse tak van EA Sports FC.

"Ik heb twee kansen gehad om bij Portugal aan de slag te gaan, maar het kwam niet op het juiste moment voor mij."

De laatste keer dat Mourinho benaderd werd door Portugal was in zijn tijd als coach van Roma, waar hij vanaf 2021 werkzaam was. "Ik heb de laatste keer mijn keuze een beetje emotioneel gemaakt. Ik besloot om bij Roma te blijven. Ik heb een fout gemaakt."

Mourinho won in 2022 met Roma de Conference League ten koste van Feyenoord en stond een jaar later in de finale van de Europa League, die verloren werd van Sevilla. In het derde seizoen van Mourinho bij Roma vielen de resultaten tegen. Eind januari werd de Portugees de laan uitgestuurd.

Mourinho baalt ervan hoe het gelopen is. "Ik voelde me heel erg verbonden met de fans daar."

Tot nu toe was Mourinho alleen werkzaam als clubcoach, maar als het aan de trainer zelf ligt komt daar snel verandering in. "Ik denk dat Portugal me een derde keer gaat vragen. Dan zal ik de baan aannemen. Hopelijk zal de generatie van dan net zo goed zijn als die van nu."

Mourinho heeft hoge verwachtingen van zijn vaderland komend EK. "Portugal heeft een geweldig team. Het is een van de beste drie teams in Europa, zou ik zeggen, en een van de beste vijf in de hele wereld."



