The Telegraph neemt vermeend struikelblok Ajax weg in zoektocht naar ‘td’

Donderdag, 9 februari 2023 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:29

Julian Ward lijkt toch niet zo onhaalbaar voor Ajax als eerder gedacht, zo valt te concluderen uit een publicatie van The Telegraph. De directeur voetbalzaken van Liverpool staat volgens De Telegraaf bovenaan het lijstje van de Amsterdammers in de zoektocht naar een technische man. Woensdag meldden lokale Britse media dat Ward onhaalbaar zou zijn voor Ajax vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij Liverpool, maar volgens het nieuws van The Telegraph is dat niet van toepassing op buitenlandse clubs. De Britse kwaliteitskrant meldt bovendien dat Ajax nu serieus werk maak van de komst van Ward.

De Telegraaf schreef dinsdag dat Ward in beeld is bij Ajax om de positie van directeur voetbalzaken in te gaan vullen. Die wordt na het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 door het duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra waargenomen. Driessen zat ten tijde van de onthulling door het dagblad in de uitzending van Vandaag Inside, waar hij ook de naam van Ward noemde. De chef voetbal van De Telegraaf repte toen ook al over een clausule, die in tegenstelling tot de berichtgeving van onder meer Liverpool Echo, niet van toepassing is op Ajax.

Volgens de berichten staat het vast dat de 41-jarige Ward aan het einde van huidig seizoen vertrekt bij Liverpool. Eerder werd gedacht dat de directeur voetbalzaken vanwege een concurrentiebeding minimaal een jaar moest wachten voordat hij een vergelijkbare functie elders kan accepteren, maar dat nieuws lijkt niet te kloppen. Ajax zou reeds gesprekken hebben gevoerd met de beoogde technisch directeur, die naar verluidt in de belangstelling staat bij ‘meerdere Europese clubs’. Alex Kroes werd in Amsterdam ook als een van de beoogde opvolgers van Overmars gezien, maar hij wil graag in zijn functie blijven als directeur International Football Strategy bij AZ.

Edwin van der Sar liet maandagavond bij Rondo weten binnen twee maanden duidelijkheid te willen scheppen over de positie van technisch directeur. "Dat kan iemand van binnen de club worden of van buiten de club", voegde hij toe. Ook gaf de algemeen directeur van Ajax te kennen dat er qua opzet iets zou gaan veranderen. "We gaan de functie splitsen. De positie van technisch directeur is zoveel groter geworden."