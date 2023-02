Van der Sar pakt Wesley Sneijder publiekelijk aan: ‘Wees dan een vent’

Maandag, 6 februari 2023 om 21:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

Edwin van der Sar heeft zich gestoord aan Wesley Sneijder, zo maakt hij maandagavond duidelijk aan tafel bij Rondo. De recordinternational van Oranje gaf afgelopen vrijdag tijdens Veronica Offside te kennen dat hij middenvelder Azzedine Ounahi had aangeboden bij Ajax, dat weigerde om werk te maken van een transfer. Van der Sar kan niet begrijpen dat Sneijder die gesprekken openbaar heeft gemaakt.

“Wesley Sneijder had het over Ounahi, die hij zou hebben aangeboden bij jullie. Jij zou gezegd hebben dat Ajax niet de middelen had om hem te halen. Wat klopt daarvan?”, vraagt presentator Wytse van der Goot aan Van der Sar. “Nou ik vind het een beetje raar”, reageert laatstgenoemde. “In dat gesprek probeerde Wesley mij nog drie spelers in de mik te duwen. Waarom moet je dat soort gesprekken op een tafel neergooien? Wees een vent en kom aan de directietafel zitten dan. Leg dat bij de technische mensen neer, maar zeg zoiets niet bij een bekerwedstrijd in Den Bosch.”

Afgelopen vrijdag onthulde Sneijder dat hij met Van der Sar had gesproken over de middenvelder. “Azzedine Ounahi, die Marokkaanse middenvelder die uiteindelijk naar Olympique Marseille is gegaan, daar heb ik nog met Edwin van der Sar over gesproken", liet de analist weten. "Die jongen wilde graag naar Ajax. Het is een fantastische middenvelder, hij heeft een goed WK gespeeld. Bij Marseille maakte hij gelijk een geweldige goal.” Volgens Sneijder waren de middelen er niet om Ounahi in te lijven. “Dan moesten er eerst spelers weg, dat ging niet.”

Sneijder gaf aan te zijn benaderd door een persoon die dicht bij Ounahi staat. “Ik kreeg te horen dat hij graag naar Ajax wilde en werd gevraagd of ik iets kon betekenen. Hij wilde écht heel graag. Wat hij had moeten kosten? Op dat moment geloof ik vijftien miljoen euro.” De analist ziet Ounahi als een veelbelovende speler. “Hij heeft al veel progressie geboekt en als hij dit door kan trekken, dan is hij over twee jaar zeventig miljoen euro waard.”