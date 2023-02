‘Ziyech krijgt mogelijk opvallende uitweg geboden na mislopen van PSG-transfer’

Donderdag, 2 februari 2023 om 16:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:06

Besiktas hoopt Hakim Ziyech voor de rest van het seizoen te huren van Chelsea, zo meldt het Turkse voetbaltijdschrift Fanatik. De 29-jarige linkspoot zag een droomtransfer naar Paris Saint-Germain woensdag afketsen. Ziyech had al een persoonlijk akkoord met de Franse grootmacht, maar het papierwerk bleek uiteindelijk niet op tijd in orde. Besiktas wil de Marokkaans international nu alsnog een uitweg bieden.

Onder meer L’Équipe en RMC Sport meldden dinsdagnacht dat de transfer van Ziyech was geklapt door nalatigheid van the Blues. De aanvaller annex aanvallende middenvelder uit Dronten was dinsdag de hele dag in Parijs om zijn transfer af te ronden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Volgens een journalist van het Parijse France Bleu werden door Chelsea zelfs tot drie keer toe de verkeerde formulieren opgestuurd. PSG ging een dag later tevergeefs in beroep. De juridische tak van de Franse voetbalbond (FFF) heeft woensdagochtend na onderzoek bepaald dat de overgang niet alsnog mag plaatsvinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ziyech lijkt hierdoor het seizoen in Londen af te moeten maken, maar een uitleenbeurt aan Besiktas kan hem mogelijk alsnog een uitweg bieden. Volgens de Turkse journalist Gökmen Özcan van Fanatik onderzoeken Kara Kartallar de mogelijkheid om Ziyech tot het einde van het seizoen van Chelsea te huren. De transfermarkt in Turkije is nog tot en met 8 februari open, waardoor de clubs de tijd hebben om de deal af te ronden. Naar verluidt ‘maakt de clubleiding van Besiktas een kostenraming’ om uit te zoeken of de komst van Ziyech financieel haalbaar is.

Bij Chelsea ligt Ziyech nog tot medio 2025 vast. Onder manager Graham Potter lijkt hij niet te kunnen rekenen op veel speeltijd in het restant van het seizoen. Ziyech startte dit seizoen slechts vier keer in de basis in alle competities bij Chelsea. De vleugelspeler annex middenvelder kwam daarin niet scoren. Op het WK was Ziyech wel verzekerd van een basisplaats bij Marokko en was hij een van de sterkhouders in het team dat de halve finale haalde. Bij zijn club is de situatie minder rooskleurig. Chelsea haalde daarnaast deze winter met Noni Madueke (PSV) een directe concurrent, terwijl ook João Félix (Atlético Madrid) en Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) de voorhoede al versterkten.