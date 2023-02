Frenkie de Jong geprezen na slimmigheidje tegen Real Betis: ‘Essentieel’

Donderdag, 2 februari 2023 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:46

De Spaanse kranten zijn goed te spreken over het optreden van Frenkie de Jong in het door Barcelona gewonnen LaLiga-duel met Real Betis (1-2). De middenvelder leidde de 0-1 van Raphina in door een vrije trap snel te nemen. Dankzij de nipte overwinning staat Barça voorlopig acht punten voor op Real Madrid, dat donderdag nog in actie komt tegen Valencia

Mundo Deportivo vond De Jong een ‘geweldige wedstrijd spelen’. De Catalaanse krant zag dat de middenvelder foutloos aan de bal én in het positiespel was en noemt hem een sleutelspeler voor Barcelona. Marca geeft De Jong twee van de maximale drie sterren. El Desmarque zag in de Oranje-international een van de absolute uitblinkers. Hij wordt net als Sergio Busquets en Alejandro Balde beloond met een 8. “Frenkie de Jong op het middenveld is altijd een goede keuze. Hij helpt de defensie en draagt de bal naar voren. Hij was essentieel door de vrije trap snel te nemen bij de openingstreffer van Raphinha.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos kwam na afloop tot de conclusie dat De Jong zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. “Mijn beste wedstrijd? Dat weet ik niet”, zei de middenvelder enigszins bescheiden. “Na een goede wedstrijd vinden mensen dat snel, ik weet niet of dat zo is. Maar het is natuurlijk een prima resultaat, het is altijd een moeilijke uitwedstrijd hier. We staan nu op acht punten. Real moet nog spelen, maar deze was heel belangrijk, denk ik.”

Youri Mulder, die het duel namens Ziggo Sport analyseerde, stipte vervolgens het belang van De Jong bij de openingsgoal aan. “Hij is bescheiden. Ook na de eerste goal, maar zijn rol is echt wel belangrijk. Als hij daar die vrije trap niet zo snel neemt, dan maken ze dat doelpunt niet. Dat zijn gewoon belangrijke momenten. Verder speelde hij gewoon een heel goede wedstrijd.”