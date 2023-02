Transfer naar Feyenoord moet in de komende 24 uur zijn beslag krijgen

Woensdag, 1 februari 2023 om 15:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:56

Thomas van den Belt hoopt zijn transfer naar Feyenoord zo snel mogelijk af te ronden, schrijft De Stentor. De middenvelder van PEC Zwolle maakt het seizoen af in de Keuken Kampioen Divisie, maar wil deze zomer graag de stap naar Rotterdam-Zuid maken. Van den Belt geniet momenteel van twee vrije dagen en wil die benutten om zijn overgang te bezegelen. De speler bereikte in een eerder stadium al een mondeling akkoord met de koploper van de Eredivisie.

Feyenoord en Van den Belt bereikten onlangs al een persoonlijk akkoord met elkaar. Voor de middenvelder ligt een meerjarig contract klaar in De Kuip. De Rotterdammers hadden graag gezien dat de geboren Zwollenaar deze winter al de overstap zou maken, maar de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie heeft de koploper van de eerste divisie anders doen besluiten. Van den Belt wordt dusdanig belangrijk geacht dat hij het seizoen bij PEC dient af te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thomas van den Belt: "Ik ga ervan uit dat PEC zich aan de afspraken houdt die gemaakt zijn."

Van den Belt hield nog tot het laatste moment rekening met een winters vertrek. Dat het uiteindelijk niet tot een transfer is gekomen, stelt hem teleur. Desalniettemin hoopt hij dat PEC nu wel meewerkt. "Ik ga ervan uit dat PEC zich aan de afspraken houdt zoals die gemaakt zijn”, vertelt de middenvelder, doelend op afspraken die bij de contractverlenging werden gemaakt over een vertrek komende zomer. "Dan kan ik me daarna focussen om met PEC te promoveren en kampioen te worden. Uiteindelijk wil ik nog steeds geschiedenis schrijven met PEC."

De selectie van PEC Zwolle geniet woensdag en donderdag van een vrije dag, waardoor Van den Belt, die dit seizoen goed was voor tien goals en vier assists in 23 wedstrijden, alle tijd heeft om zijn transfer alsnog te bezegelen. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie speelt maandagavond de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. De voorsprong op naaste belager Heracles Almelo bedraagt negen punten. PEC speelde wel een wedstrijd meer. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.