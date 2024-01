â€˜Derde club uit Eredivisie toont interesse in Feyenoord-aankoop Van den Beltâ€™

‘Derde club uit Eredivisie toont interesse in Feyenoord-aankoop Van den Belt’

Naast Excelsior en Vitesse onderzoekt nu ook Fortuna Sittard de mogelijkheden om Thomas van den Belt over te nemen van Feyenoord, zo weet 1908.nl maandag te melden. De Limburgers willen de bankzitter graag op huurbasis overnemen deze maand.

Fortuna heeft nog geen concreet voorstel op tafel gelegd, maar de verwachting is dat de club uit Sittard zich spoedig zal melden in De Kuip. Trainer Danny Buijs wil zijn ploeg in januari in elke linie versterken en ziet Van den Belt als een serieuze kandidaat voor zijn plannen.

Excelsior hoopt Van den belt op huurbasis over te kunnen nemen van Feyenoord, waar het contract van de 22-jarige middenvelder doorloopt tot medio 2027. Feyenoord weet inmiddels van de belangstelling van de stadgenoot, al is het nog niet tot een akkoord gekomen. De interesse bestaat echter nog steeds, zo benadrukt 1908.nl.

Vitesse wil de middenvelder eveneens voor vijf maanden huren van Feyenoord, zo werd vorige week bekend. De Kralingers willen hierdoor haast maken met de tijdelijke komst van de geboren Zwollenaar. Het is nog onbekend hoe Van den Belt zelf aankijkt tegen de belangstelling van Excelsior.

Feyenoord is bereid om mee te denken met Van den Belt en hem eventueel te laten gaan. De regerend landskampioen weigert echter om de aanwinst van afgelopen zomer zomaar te laten gaan. Aanbiedingen zullen dus kritisch tegen het licht worden gehouden.

Geen goede start

Van den Belt maakte ruim een halfjaar geleden de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord, dat ruim 800.000 euro voor hem neerlegde. De eerste maanden in De Kuip zijn echter geen succes gebleken voor de nog jonge controleur, die ook als verdediger inzetbaar is.

De zomeraankoop werd tot dusver pas in vijf wedstrijden, verdeeld over de Eredivisie, Champions League en Johan Cruijff Schaal, gebruikt door trainer Arne Slot. Van den Belt sloot de eerste seizoenshelft af met een totaal van 72 speelminuten.

Van den Belt brak als profvoetballer door bij PEC, waar hij in september 2020 debuteerde in de hoofdmacht. Hij groeide al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld en dwong met zijn goede spel een transfer af richting Feyenoord.

