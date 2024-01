Driessen is meedogenloos: ‘Werkelijk waar, hij hoort niet in Feyenoord 1 thuis’

Valentijn Driessen is allesbehalve onder de indruk van Thomas van den Belt, zo blijkt uit de laatste aflevering van de podcast Kick-off van De Telegraaf. De middenvelder van Feyenoord maakte afgelopen weekend zijn basisdebuut tegen FC Twente (0-0), maar wist niet te overtuigen.

Het was voor velen een verrassing toen de opstelling van Feyenoord voor het duel met de Tukkers bekend werd. Van den Belt had opeens een plekje op het middenveld naast Mats Wieffer en Quinten Timber.

De 22-jarige rechtspoot kwam in de zomer van 2023 voor minder dan een miljoen euro over van PEC Zwolle, waar hij een goede indruk had achtergelaten in de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien kwam Van den Belt zes keer in actie namens Feyenoord, waarvan dus één keer als basisklant.

Zijn debuut in de startopstelling was wellicht niet wat de middenvelder ervan gehoopt had, daar de Rotterdammers nalieten te winnen van Twente en Van den Belt na ruim een uur werd gewisseld. Driessen is in ieder geval kritisch.

De chef voetbal van De Telegraaf zet twijfels bij bepaalde keuzes van Arne Slot omtrent het duel met Twente. "Als hij na afloop vertelt dat hij zichzelf weinig kwalijk neemt wat betreft de opstelling en in de benadering van de wedstrijd, dan gaat me dat net te ver. Het is natuurlijk makkelijk om je te verschuilen achter Santiago Gimenez die niet scoort."

"Op het middenveld zet Slot Van den Belt neer", vervolgt Driessen. "Werkelijk waar, die heeft gewoon dat niveau niet. Hij hoort niet in Feyenoord 1 thuis en dat bewees hij een uur lang, dus ik neem aan dat hij voorlopig niet voetbalt. Tegelijkertijd zit (Ramiz, red.) Zerrouki op de bank."

Feyenoord en Twente kwamen uiteindelijk negentig minuten lang niet tot scoren. Het gelijkspel betekent dat de regerend landskampioen van Nederland de achterstand op koploper PSV met twee punten zag toenemen, daar de Eindhovenaren wisten af te rekenen met Almere City (2-0). De voorsprong van PSV bedraagt nu twaalf punten.

