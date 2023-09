Twee opvallende namen bij Feyenoord, dat niet weet te winnen van Excelsior

Woensdag, 6 september 2023 om 18:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:36

Feyenoord heeft woensdag een oefenduel met Excelsior gelijkgespeeld: 1-1. De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren, en met name bij Feyenoord ontbraken veel spelers wegens interlandverplichtingen. Javairô Dilrosun was er wel bij op Varkenoord, en hij tekende voor de enige Feyenoord-treffer. Lazaros Lamprou scoorde voor Excelsior. Enigszins opvallend was dat bij Feyenoord ook twee spelers meespeelden die dit seizoen verhuurd worden aan FC Dordrecht.

Veel grote namen ontbraken bij Feyenoord, omdat ze zijn opgeroepen voor hun land. Daarom kregen volgens 1908.nl onder meer Timo Zaal, Thomas van den Belt, Thomas Beelen, Kostas Lamprou en Milan Hokke een kans bij de Stadionclub. Daarnaast wist RTV Dordrecht te melden dat ook Ilias Sebaoui en Antef Tsoungui meespeelden bij Feyenoord. Beide spelers werden deze zomer gekocht door de Rotterdamse club en werden direct verhuurd aan Dordrecht. Toch kunnen ze in oefenduels dus gewoon nog in actie komen voor de regerend landskampioen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dilrosun, die dit seizoen tot dusver amper op speeltijd kan rekenen, tekende dus voor de enige treffer van Feyenoord. De kans is aanwezig dat hij een dezer dagen nog een transfer gaat maken. Feyenoord heeft hem te kennen gegeven dat hij mag vertrekken, en trainer Arne Slot gaf afgelopen weekend aan dat de buitenspeler vorige week vrijdag dicht bij een overstap leek. Die deal kwam uiteindelijk echter niet rond. Toch is in meerdere landen de transfermarkt nog even open, waaronder België, Turkije en Saudi-Arabië, waardoor een transfer op korte termijn niet ondenkbaar is.

Feyenoord begon het seizoen moeizaam, met gelijke spelen tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2). De laatste twee wedstrijden werden wel gewonnen: 6-1 tegen Almere City FC en 1-5 tegen FC Utrecht. Daarmee staat de club voorlopig op de vierde plek in de Eredivisie. Excelsior pakte onder meer een punt tegen Ajax (2-2), maar leed afgelopen weekend zijn eerste nederlaag van het seizoen: 3-1 tegen Heracles Almelo. De Kralingers staan op plek twaalf in de Eredivisie.