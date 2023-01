Lofuiting na 10 (!) clean sheets op rij: ‘Hij is de beste keeper ter wereld’

Woensdag, 25 januari 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Nick Pope is bezig aan een geweldig seizoen als doelman van Newcastle United. De Engelsman wist in zijn laatste tien wedstrijden zijn doel schoon te houden en dat is hem op lovende woorden komen te staan van ploeggenoot Bruno Guimarães. In de ogen van laatstgenoemde is Pope 's werelds beste keeper. Dinsdagavond zorgde de sluitpost voor zijn nieuwste clean sheet door Southampton van scoren af te houden in de halve finale van de EFL Cup.

Het verrassend knap presterende Newcastle beschikt met slechts elf tegentreffers over de minst gepasseerde defensie van de Premier League. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Pope, die tegen Southampton opnieuw de aandacht op zich vestigde door twee keer schitterend te redden op inzetten van Ché Adams. Een kwartier voor tijd sloeg Joelinton aan de andere kant wel toe, waardoor Newcastle op koers ligt om het in de finale op te nemen tegen Manchester United of Nottingham Forest.

"Eén doelpunt is genoeg, maar we hadden vaker moeten scoren", aldus Guimarães. "Ik wil vooral Nick Pope bedanken. Ik denk dat hij de beste keeper ter wereld is." Ook Joelinton sprak lovende woorden richting zijn ploeggenoot. "Hij is mentaal erg sterk. Hij toont echte veerkracht en laat zich niet uit het veld slaan. Hij heeft geen moeite om met beide benen op de grond te blijven staan als hij successen behaalt of veel complimenten krijgt. Als we hem nodig hebben, staat hij er."

De laatste keer dat Pope een tegentreffer moest slikken was op 6 november vorig jaar. Newcastle United werd daarna nog wel gepasseerd in de FA Cup tegen Sheffield Wednesday (2-1 verlies), maar toen stond de van Manchester United teruggekeerde Martin Dúbravka op het doel. Pope maakte afgelopen zomer voor zo'n 11,5 miljoen euro de overstap van het gedegradeerde Burnley. In 2018 maakte hij al zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg.