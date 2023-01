Blind vertelt in nieuwe podcast wat hem pijn heeft gedaan tijdens exit bij Ajax

Dinsdag, 24 januari 2023 om 14:11 • Wessel Antes • Laatste update: 14:22

Daley Blind heeft in de eerste aflevering van zijn eigen podcast Football is Life een nieuw boekje opengedaan over zijn vertrek bij Ajax. De 32-jarige verdediger van Bayern München vertelt onder andere wat hem het meest pijn heeft gedaan tijdens zijn transfervrije vertrek eind vorig jaar. "Hoe de club mij behandeld heeft eigenlijk, waardoor ik gedwongen werd om een andere club te zoeken."

Blind was al langere tijd van plan om een podcast (podcast van Teamplayers, geproduceerd door FC Afkicken) op te zetten met sportjournalist Diana Kuip en oud-teamgenoot Siem de Jong. Door zijn vertrek bij Ajax zal hij online plaatsnemen achter de microfoon, terwijl het in eerste instantie de bedoeling was om gezamenlijk in de studio op te nemen. De situatie schetst direct hoe plotseling het vertrek van Blind bij Ajax tot stand kwam. De linkspoot had altijd een ander carrièrepad voor ogen en vergelijkt zijn vertrek met het hebben van liefdesverdriet. “Ik vind het nog steeds pijnlijk dat ik niet meer bij Ajax speel”, vertelt Blind onder meer.

“Ik had mij voorgesteld om te eindigen bij Ajax. Op het moment dat ik terugkeerde vanuit Manchester naar Ajax heb ik altijd een deur opengehouden voor een avontuur, maar mijn intentie was altijd om mijn carrière daar af te sluiten”, aldus Blind. ‘Ik ben gewoon een grote Ajax-fan. Ik loop daar rond sinds mijn achtste of zevende jaar. Hoe alles is gelopen heeft mij erg veel pijn gedaan.” Op de vraag wat hem het meest pijn heeft gedaan antwoordt Blind glashelder. “Hoe de club mij behandeld heeft eigenlijk, waardoor ik gedwongen werd om een andere club te zoeken.”

De supporters van Ajax verwijt Blind niets. “Ik ben niet weggegaan omdat de fans een keer niet achter mij stonden. Dat heb ik ook in mijn afscheidsbrief geschreven. Dat is zeker niet de reden dat ik Ajax ooit heb willen verlaten. Er is een hoop gebeurd achter de schermen en daar kom ik nog op terug.” Blind denkt wel dat de relatie met de club op den duur te helen is. “Ik zie mezelf echt wel ooit weer terugkeren bij Ajax. Op welke manier dan ook. Ik voel me wel gewoon verbonden aan de club.