Vandaag Inside reageert met grap op interview Berghuis over V/d Gijp

Maandag, 23 januari 2023 om 22:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:29

René van der Gijp heeft maandagavond gereageerd op het veelbesproken interview van Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller van Ajax haalde na afloop van het duel met Feyenoord (1-1) uit naar ‘de media’ vanwege de berichtgeving rond zijn terugkeer in een volle Kuip. Berghuis benadrukte dat ‘domste van allemaal’ Van der Gijp is, die maandagavond tijdens Vandaag Inside reageert op het interview van de Ajacied.

Het programma van SBS6 begon met een grap. In de studio werden netten om de tafelheren geplaatst die zogenaamd dienden om Van der Gijp te beschermen. Later in de uitzending gaat Van der Gijp serieuzer in op het interview van Berghuis. “Mijn zoon belde mij op. Hij zei: ‘Berghuis noemde jou dom, hij zat er niet ver naast, hè?’ ‘Dat weet ik nou zo net niet’, reageerde ik. Maar ik heb het niet begrepen. Ik weet niet waar het over ging”, aldus de analyticus.

Wilfred Genee geeft aan contact te hebben gezocht met zowel de perschef van Ajax als met de zaakwaarnemer van Steven Berghuis, maar de presentator legt uit dat hij geen duidelijk antwoord heeft gekregen. De tafelheren vermoeden dat een opmerking en een laconieke reactie van de analist voorafgaand aan de Klassieker tot ergernis hebben geleid bij Berghuis. “Ik las ergens dat er opgeroepen werd om dartpijlen mee te nemen. Toen schreef iemand eronder dat je dan beter Barney kan uitnodigen. Het wordt toch steeds gekker. Ik zou hem gewoon thuislaten”, zei Van der Gijp schaterlachend voorafgaand eerder.

“Berghuis had het over Twitter, Facebook en social media in het algemeen”, vervolgt Van der Gijp zijn reactie. “Maar ik zit daar niet op, dus ik krijg dat allemaal niet mee. Ze mogen op social media echt zeggen wat ze willen, want ze doen het toch niet. Degene die het wel zou doen, die zou dat niet op social media zeggen. Ik heb gezegd dat ik Berghuis niet zou meenemen, want ik had hem ook niet opgesteld. Dus dan zou je een hoop gezeik in de bus krijgen. Dat hele team wordt er door beïnvloed.”

“Ik zou hem als trainer ook hebben opgesteld als ik had gezien dat het hem de hele week niets gedaan had, maar het deed hem wel wat. Maar even serieus. Al zouden er morgen vijftienduizend overlijdensberichten van mij op internet staan, dan zou mij dat echt niets uitmaken.” Van der Gijp adviseert Berghuis om niet meer op social media te kijken. “Stop er gewoon mee, joh!” Johan Derksen sluit zich aan bij zijn collega: “Als hij hier slecht van slaapt, dan is hij niet geschikt om op dit niveau te voetballen, want dit is een onderdeel ervan.”