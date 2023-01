Woedende fans wachten bij ArenA: spelersbus van Ajax ‘vlucht’

Een groepje Ajax-fans heeft zondagavond de spelersbus opgewacht na terugkomst in Amsterdam, zo is te zien op beelden die worden gedeeld door supportersplatform Voetbal Ultras. De Amsterdammers slaagden er eerder op de dag voor de zesde competitiewedstrijd op rij niet in om te winnen. In De Kuip moest genoegen worden genomen met een punt tegen Feyenoord (1-1). De laatste keer dat Ajax zes duels op rij zonder zege bleef was in het seizoen 1998/99.

Hoeveel Ajax-supporters zich exact verzameld hebben bij de Johan Cruijff ArenA is niet bekend. Op de foto van Voetbal Ultras zijn enkele tientallen fans te zien. Tot een confrontatie met de spelers en de technische staf kwam het niet, daar Ajax ervoor koos om via een andere route aan te rijden. De spelersbus hoefde daardoor niet langs de groep en ging daarmee een aanvaring bewust uit de weg. Voorafgaand aan de Klassieker werd de spelersbus nog uitgezwaaid door de Ajax-supporters met vuurwerk en luid gezang.

Het duel met de grote aartsrivaal liep echter uit op een teleurstelling, daar Ajax er voor de zesde competitiewedstrijd op rij niet in slaagde om te winnen. De laatste keer dat dat gebeurde was in het seizoen 1998/99. De Amsterdammers zijn op de ranglijst weggezakt naar de vijfde plek en hebben een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord. De eerstvolgende competitiewedstrijden zijn tegen FC Volendam, SC Cambuur en Excelsior, alvorens de ploeg van Alfred Schreuder het opneemt tegen FC Twente voor het duel om de TOTO KNVB Beker.

Ajax reisde zondag met een speciale spelersbus af naar het duel met Feyenoord. Aan de buitenkant van de bus waren geen uitingen van de club te zien. Daardoor kon de selectie in alle rust richting De Kuip rijden, waar het relatief rustig bleef. Het was voor het eerst dat Steven Berghuis terugkeerde in het stadion van Feyenoord met publiek. De vorige keer waren er geen fans welkom vanwege de coronapandemie. Vanwege de veiligheid van de middenvelder hingen er netten en waren er extra maatregelen genomen.