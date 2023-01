Doekhi grijpt hoofdrol met twee goals; Flekken en Freiburg afgeschminkt

Zaterdag, 21 januari 2023 om 17:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:20

Danilho Doekhi heeft zaterdagmiddag een absolute hoofdrol opgeëist in het duel met TSG Hoffenheim. 1. FC Union Berlin stond tot een kwartier voor tijd met 0-1 achter, maar twee rake kopballen van Doekhi bezorgden de ploeg uit Berlijn de volle buit: 3-1. Union Berlin is eind februari de tegenstander van Ajax in de knock-outfase van de Europa League. Micky van de Ven won daarnaast met VfL Wolfsburg zeer overtuigend van het SC Freiburg van Mark Flekken: 6-0. Eintracht Frankfurt is na de overwinning op Schalke 04 de nieuwe nummer twee van de Bundesliga.

1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim 3-1

Hoffenheim kwam enkele minuten voor rust op voorsprong. Tom Bischof zette een counter op, waarna de bal via Dennis Geiger en Robert Skov bij Ihlas Bebou belandde. De spits, die maandenlang afwezig was wegens een blessure, bleef vervolgens koel en bekroonde zijn rentree met een treffer: 0-1. De thuisploeg kwam ruim een kwartier voor tijd langszij door een rake kopbal van Doekhi.

De centrale verdediger won het luchtduel van zijn directe tegenstander en knikte een corner van Christopher Trimmel in de verre hoek binnen: 1-1. In de absolute slotfase maakte Doekhi zijn tweede van de avond en bezorgde hij zijn elftal de drie punten. Hoffenheim-doelman Oliver Baumann wilde een corner van Trimmel wegslaan, maar Doekhi was eerder bij de bal en kon daardoor raak koppen: 2-1. Jamie Leweling zette in de absolute slotfase de eindstand op het bord: 3-1.

VfL Wolfsburg – SC Freiburg 6-0

Freiburg verzuimde in te lopen op koploper Bayern München, dat vrijdagavond met 1-1 gelijkspeelde bij RB Leipzig. De ploeg van keeper Mark Flekken stond al na een minuut op achterstand. Patrick Wimmer werd diepgestuurd door Yannick Gerhardt en rondde af: 1-0. Na een klein half uur verdubbelde Wolfsburg, met Van de Ven in de verdediging, de score. Wimmer veranderde een voorzet van Maximilian Arnold met een beheerst tikje van richting en Jonas Wind kopte de 2-0 binnen.

Diezelfde Wind maakte nog voor rust al vallend de 3-0, na een lage voorzet van Van de Ven. In de tweede helft ging de thuisploeg vrolijk door. Gerhardt tekende voor de 4-0 na een fout achterin bij Freiburg, Ridle Baku zorgde voor de vijfde treffer door te scoren op aangeven van Kevin Paredes en uit een strafschop maakte Luca Waldschmidt de oorwassing in de blessuretijd compleet.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 3-0

Eintracht Frankfurt wist dat het bij een overwinning op Schalke en een nederlaag van SC Freiburg naar de tweede plek zou klimmen in de Bundesliga. Bij Schalke 04 ontbrak Thomas Ouwejan. Ook de langdurig geblesseerde Sepp van den Berg reisde niet af naar Frankfurt. De thuisploeg had in de beginfase het betere van het spel en kwam halverwege de eerste helft terecht op voorsprong via Jesper Lindstrøm, die hard raak schoot in het dak van het doel.

Schalke kwam er mondjesmaat uit, maar had in aanvallend opzicht te weinig stootkracht om echt gevaarlijk te worden. De van Royal Antwerp gehuurde Michael Frey moet daar tijdens het restant van het seizoen verandering in brengen. Het duel werd vijf minuten voor tijd in het slot gegooid door Rafael Borré. De spits schoot raak in de linkerhoek. Aurelio Buta zorgde vervolgens in de slotminuut voor het slotakkoord. Frankfurt heeft nu dertig punten na zestien wedstrijden, een clubrecord.