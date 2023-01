‘Hakim Ziyech zet de eerste stap en biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Zaterdag, 21 januari 2023 om 09:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:03

Hakim Ziyech heeft zichzelf aangeboden bij Barcelona, zo weet Sport zaterdag te melden. Xavi heeft intern aangegeven dat hij in deze transferperiode een vervanger wil aantrekken voor Memphis Depay en de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Chelsea is een van de kandidaten. Ziyech staat tot medio 2025 onder contract in Londen, maar mag bij een aantrekkelijk bod eerder vertrekken. Hij lijkt Barcelona te zien als de ideale volgende stap in zijn loopbaan.

Volgens bovengenoemde krant staat Chelsea dus niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Ziyech, met Franck Kessié die dan de omgekeerde weg zou bewandelen. Barcelona ziet een dergelijke constructie naar verluidt niet zitten en kijkt naar andere mogelijkheden om de international van Marokko naar het Spotify Camp Nou te halen. Ziyech werd vorig jaar ook al genoemd bij Barcelona, dat er destijds voor koos om de selectie te versterken met Ferran Torres en Adama Traoré. Een jaar later wil Xavi zijn aanvalslinie opnieuw voorzien van vers bloed.

Technisch directeur Jordi Cruijff zou een groot voorstander zijn van de komst van Ziyech. Volgens Sport is er echter twijfel bij andere bestuursleden, daar de middenvelder annex aanvaller bij Chelsea lang niet altijd aan spelen toekomt. Het succesvol verlopen WK, met een plaats in de halve finale voor Marokko, heeft de reputatie van Ziyech wel een enorme boost gegeven. Chelsea wil zijn vertrek niet ten koste van alles tegenhouden, zeker nu de club zich heeft verzekerd van de diensten van de van PSV afkomstige Noni Madueke.

Kessié wil het liefst bij Barcelona blijven, maar de interesse van Chelsea kan de Ivoriaanse eventueel op andere gedachten brengen. Het is nu afwachten of the Blues de middenvelder daadwerkelijk een contract voorschotelen. Voor Ziyech is Barcelona overigens niet de enige optie. The Telegraph bracht deze week naar buiten dat Newcastle United overweegt om de voormalig Ajacied tussentijds over te nemen van Chelsea.