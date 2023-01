Klaas-Jan Huntelaar: ‘Dat was kennelijk de druppel voor Daley Blind’

Zaterdag, 14 januari 2023 om 10:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:41

Klaas-Jan Huntelaar betreurt het vertrek van Daley Blind bij Ajax. Alhoewel de technisch manager van de Amsterdammers zijn oud-ploeggenoot graag had zien blijven, zag hij dat het zaadje van Blinds exit vorig seizoen al geplant werd. Toch was het passeren van Blind door Alfred Schreuder pas de definitieve druppel, zo stelt Huntelaar in gesprek met Het Parool.

Blind begon dit seizoen nog als basisspeler, maar raakte vlak voor de WK-break zijn plek kwijt aan Owen Wijndal. Daarna ging het als een lopend vuurtje, vertelt Huntelaar. "Hij heeft Ajax een verzoek gedaan, eerst via zijn zaakwaarnemer: hij wilde transfervrij vetrekken. Daarna gaf hij aan dat hij sinds vorig seizoen met een apart gevoel rondliep. Hij was uitgefloten door zijn eigen fans, er werd geroepen om Nicolás Tagliafico. Dat was toen een klap in zijn gezicht. Ik begrijp zelf ook wel dat dat pijn heeft gedaan. Het feit dat de trainer een andere keuze heeft gemaakt, was voor hem kennelijk de druppel. Zo is het gegaan", claimt de bestuurder.

Huntelaar zag met pijn in het hart aan hoe zijn oud-ploeggenoot, met wie hij in twee periodes samenspeelde bij Ajax, door de achterdeur vertrok naar Bayern München. "Natuurlijk doet dat me iets", zegt Huntelaar. "Ik heb nog met Daley gespeeld, en het liefst wil je dat een speler die zó aan Ajax verbonden en verknocht is, op de schouders de ArenA wordt uitgedragen. Maar als dat er niet in zit, moet je als club de beslissing nemen. Het is helaas een lelijk vertrek, voor Daley, voor Ajax.”

De Amsterdammers maakten vlak voor de jaarwisseling bekend dat het contract van Blind per 31 december 2022 werd ontbonden. Lang leek de 99-voudig Oranje-international onderweg naar het Royal Antwerp van Marc Overmars, maar hij besloot verrassenderwijs te tekenen bij Bayern München. Daar maakte Blind afgelopen vrijdag zijn officieuze debuut. Met een belangrijke interceptie stond hij aan de basis van het vierde doelpunt van der Rekordmeister in het 4-4 gelijkspel tegen Red Bull Salzburg.