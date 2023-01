‘Ik ga voor twaalf goals bij Ajax dit seizoen, maar verdedigend moet het beter’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 21:18

Kenneth Taylor kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op zijn eerste seizoenshelft bij Ajax, zo laat hij in gesprek met Ajax TV weten. De middenvelder droomt nog altijd hardop over het winnen van de Europa League, de TOTO KNVB Beker én de landstitel in 2023, terwijl hij ook enkele duidelijke individuele doelen heeft gesteld.

“Mijn hoofddoel in 2023 is alle prijzen pakken met Ajax. Het kampioenschap, de beker en de Europa League”, zo opent Taylor in gesprek met het clubkanaal. “Ik kijk het meest uit naar de huldiging op het Museumplein, als die er komt. Toen ik nog wat jonger was, keek ik altijd naar de huldiging en het zag er echt vet uit. Nu heb ik twee keer een kampioenschap meegemaakt en heb ik nul keer op het Museumplein gestaan.”

“Ik heb nu vijf goals en drie assists in de Eredivisie en het liefst wil ik nog meer bijdragen, maar als ik kijk naar wat ik kan verbeteren, dan is dat in het verdedigende spel”, vervolgt Taylor, die tot dusver wél te spreken is over zijn doelpuntenproductie. “Mijn doel was om dit seizoen acht doelpunten te maken, maar toen had ik in de eerste twee wedstrijden gescoord en zei ik tien. Het moet nu weer een beetje omhoog, dus ik ga nu voor de twaalf.”

Tot slot maakt Taylor een keuze uit een voorgelegd dilemma: basisspeler bij Oranje worden óf de aanvoerdersband bij Ajax dragen. “Hij is lastig, maar ik denk basisspeler in Oranje worden. Het is een grote eer om op een WK te staan en dan voor je land te vechten. Aanvoerder van Ajax worden is ook heel mooi, maar ik moet kiezen voor het worden van basisspeler in Oranje. Het was een hele mooie ervaring. Je ziet wat alle jongens doen en hoe groot dat is. Het is klote hoe we zijn uitgeschakeld. Als we die hadden gewonnen, hadden we een hele grote kans gehad om in de finale te komen en die te winnen. Het is natuurlijk heel jammer hoe het is gegaan.”