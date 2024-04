Jade Anna reageert met 3 woorden op Player of the Match-Award van Kenneth Taylor

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Kenneth Taylor, die door Jade Anna van Vliet gefeliciteerd wordt met zijn Player of the Match-award tegen FC Twente.

Taylor werd zondag na afloop van het duel tussen Ajax en FC Twente (2-1) verkozen tot KPN ‘Man of the Match’ vanwege zijn uitstekende optreden. De middenvelder leverde onder meer een fraaie assist op Brian Brobbey, die de gelijkmaker aantekende. Taylor plaatst een foto met de award op Instagram en wordt bedolven onder complimenten. Onder meer vriendin Jade Anna reageert met ‘Trots op jou’, terwijl ook veel van zijn ploeggenoten, waaronder Brobbey, Jorrel Hato en Mika Godts, een reactie plaatsen onder de foto.

