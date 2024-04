Verguisde Ajax-speler haalt gram bij analisten: ‘Dat vind ik heel knap’

Ajax boekte zondag een knappe zege op FC Twente, nadat het in de eerste helft nog achter was gekomen. Dankzij goals van Brian Brobbey en Steven Bergwijn (strafschop) konden de Amsterdammers drie cruciale punten bijschrijven in de jacht op de vijfde plaats: 2-1. Het zijn echter niet de doelpuntenmakers die de meeste lof krijgen na afloop. Die eer komt Kenneth Taylor toe.

Taylor opereerde zondag niet voor het eerst dit seizoen als wingback op links. De van origine middenvelder grossierde in gevaarlijke rushes, gaf de assist op de 1-1 en zette Chuba Akpom een kwartier voor tijd een-op-een met Twente-doelman Lars Unnerstall.

Vooral om zijn tweede helft willen de ESPN-analisten Taylor complimenteren. "Voor mij was er maar één iemand die echt opstond in de tweede helft: Taylor", aldus Karim El Ahmadi na afloop.

"In alles", verklaart de analist zich nader. "In het ballen veroveren, en hij zet in de 74ste minuut Akpom een-op-een voor de keeper. Fantastisch hoe hij hem daar neerlegt. Taylor was voor mij wel een speler die er vandaag alles aan deed om het om te draaien."

Marciano Vink, tevens aanwezig, echoot de mening van zijn collega. "Hij werd hier bijna met pek en veren het stadion uit gejaagd, en toch bleef hij staan. Toch laat hij iedere keer weer zien van 'Hé, ik ben de speler die Ajax nodig kan hebben.'"

"Dat vind ik heel knap, dat die gasten er in een minder elftal bovenuit steken", doelt Vink tevens op Taylors ploeggenoten Brian Brobbey en Jorrel Hato. "Want niks is makkelijker om bij FC Twente, Feyenoord en PSV mee te voetballen. Maar in een slecht elftal erbovenuit steken, dat is extra kwaliteit."

Het was voor de vijfde maal op rij dat John van 't Schip Taylor als meest linker verdediger gebruikte. Tot nu toe zijn de resultaten wisselvallig te noemen. Twee van de duels – tegen PEC Zwolle (1-3) en FC Twente – werden gewonnen, twee werden er geremiseerd (tegen Sparta Rotterdam, 2-2 en Go Ahead Eagles, 1-1). Van Feyenoord werd er kansloos met 6-0 verloren.

